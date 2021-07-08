Sony針對居家工作打造新款頸掛式無線喇叭 「聲音只有自己聽得見」

顯然是以2017年曾推出具備互動震動機能的無線頸掛式喇叭SRS-WS1為基礎，Sony宣布針對在家辦公、上課需求推出型號為SRS-NB10的頸掛式無線喇叭，讓使用者無須承擔長時間配戴耳機的悶熱，同時也能讓耳朵放鬆。

SRS-NB10同樣採繞頸配戴使用方式，因此使用者能更輕鬆聆聽線上會議聲音，或是在工作期間播放音樂，同時採用波束成形技術，因此聲音可以只在使用者個人聆聽範圍內呈現，而不會像傳統擴音喇叭會干擾其他人，而麥克風也能精準、清晰地收音，同時為了確保使用者隱私安全，麥克風也配置獨立靜音按鍵，讓使用者能快速將麥克風關閉。

至於使用體驗部分，SRS-NB10本身具備IPX4等級防水，因此即便在工作過程不慎把水灑出，也不會造成損壞，而電力部分則可對應20小時以上的續航時間表現，透過USB-C快充則可在10分鐘內充入1小時所需電量，另外本身也能對應兩台裝置同時連接，方便使用者在手機、筆電，或是其他設備之間切換使用。

建議售價方面，SRS-NB10將以149.99美元價格銷售，預計在今年9月正式推出，顏色則提供白色與灰色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》