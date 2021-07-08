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Nothing ear (1)將以透明材質打造 搭載主動降噪功能

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將在英國當地時間7月27日下午2點揭曉，同時確定將與具有百年歷史，同時也是英國第二大規模百貨公司Selfridges合作銷售消息後，Nothing的第一款真無線耳機—Nothing ear (1)確定將以99英鎊價格銷售，同時也確定搭載主動降噪功能。

而在稍早釋出影像則顯示Nothing ear (1)將採用至少兩種材質製作，並且具備透明機身設計。不過，目前依然無法確認具體外型，而Nothing也僅強調此款耳機將帶來更清澈的聲音感受，並且可藉由主動降噪功能讓使用者能沉浸在音樂、Podcast等聲音內容。

先前Nothing公告說明，旗下首款真無線耳機Nothing ear (1)將會進駐Selfridges銷售，並且成為首波銷售Nothing ear (1)的零售通路之一。除了透過Selfridges倫敦旗艦店銷售，Nothing ear (1)也會透過Selfridges線上通路銷售。

依照Nothing說明，本身將先聚焦在耳機等周邊配件，並且預計進軍物連網應用市場，加上與位於瑞典斯德哥爾摩的Teenage Engineering設計團隊合作，因此估計Nothing打造產品將更具質感。但由於Nothing先前也順利取得「Android之父」Andy Rubin創立公司Essential包含品牌標誌在內專利項目，因此未來似乎也有可能推出手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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