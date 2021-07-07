快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 13手機保護殼曝光 系列仍有4款「三眼怪」疑變凸變強

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為疑似是iPhone13 Pro的手機殼。擷自「老爆科技」微博
圖為疑似是iPhone13 Pro的手機殼。擷自「老爆科技」微博

蘋果有望在今年秋季推出新款iPhone 13系列手機。根據疑似被曝光的iPhone13 Pro的手機保護殼顯示，該系列仍有4款可供選擇，在原本被俗稱為「三眼怪」的後置鏡頭中，iPhone13疑採用對角線式後置鏡頭加大處理，在更凸的設計中，將會擁有6P超廣角鏡頭，且支援自動對焦功能。

iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。擷自「老爆科技」微博
iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。擷自「老爆科技」微博

根據微博博主「老爆科技」曝光的iPhone13 Pro的手機保護殼判斷，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等四款，疑似是蘋果預計在今年9月會推出的新機款式，包括之前模型機曝光顯示，為了加入sensor-shift穩定功能，iPhone 13系列將加厚設計和選擇讓鏡頭更大更凸起，連此系列中最高階的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，也將推有配備升級的超寬鏡頭，在電池容量上也會一併升級。

從比原機還大一些的保護殼大小判斷，iPhone 13 Pro系列的鏡頭模組將比 iPhone 12 Pro系列明顯大許多，iPhone 13 Pro系列仍會採用三鏡頭，但搭載的會是更大的 f/1.8 光圈超廣角鏡頭，內含6枚鏡片組，並仍有自動對焦功能。

iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。擷自「老爆科技」微博
iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。擷自「老爆科技」微博

iPhone

延伸閱讀

為了反向充電？傳iPhone 13採用更大的無線充電線圈

消息指稱iPhone 13將會加入反向無線充電功能 可幫周邊配件充電

小摩喊進！蘋果股價連漲六日 再臨歷史高點

iPhone大補丸 外資上修玉晶光目標價至650元

相關新聞

iPhone 13手機保護殼曝光 系列仍有4款「三眼怪」疑變凸變強

蘋果有望在今年秋季推出新款iPhone 13系列手機。根據疑似被曝光的iPhone13 Pro的手機保護殼顯示，該系列仍有4款可供選擇，在原本被俗稱為「三眼怪」的後置鏡頭中，iPhone13疑似採用對角線式後置鏡頭加大處理，將擁有6P超廣角鏡頭，且支援自動對焦功能。

一萬五到三萬元有哪些筆電可以挑？精選10台筆電懶人包

這次幫大家整理出十台筆電的懶人包，考慮到大家目前會比較需要一台筆電來臨時應急，且金額上較好負擔的前提，這次的預算抓的價格區間是一萬五到三萬元，並分為入門型、通用型和高效型的筆電，就給大家當個參考啦

微星跟進推出SPATIUM系列SSD 入門款容量256GB、最高可達2TB

隨著華碩、技嘉等零組件業者先後進入SSD市場，微星今日 (7/5)也宣布在台推出SPATIUM系列SSD，並且提供PCIe Gen 4、PCIe Gen 3，同時符合NVMe 1.4規格款式，更以M.2 2280規格相容桌機、筆電安裝使用。

報導指稱Intel、蘋果 將率先採用台積電3nm製程量產處理器產品

日經新聞報導指稱，包含蘋果及Intel都已經開始測試台積電的3nm製程技術，其中蘋果計畫在新款iPad率先使用新款3nm製程處理器，而Intel方面則計畫藉由3nm製程技術生產筆電及伺服器用處理器。

Windows 10與Windows 11遊戲性能實測 結果出乎意料

Microsoft 微軟日前發布 Windows 11 作業系統，除了 UI 介面大幅改變之外，也針對遊戲性能調整提升，像是改善 DirectStorage、Auto HDR、DirectX 12 Ultimate …等。

微軟公布Windows 11 Insider Preview預覽版 教你如何下載安裝！

Microsoft 微軟日前發表 Windows 11 作業系統，全新的 UI 設計讓不少人為之驚艷。稍早微軟公開 Windows 11 build 22000.51 預覽測試版本，只要加入 Windows Insiders 開發人員測試計畫就能下載使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。