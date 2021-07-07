華為MatePad Pro系列、原色顯示器MateView系列、nova 8i手機等六款新品進駐亞太市場
今年6月初於中國市場宣布將手機產品納入鴻蒙作業系統版圖，並且同步揭曉的新款HUAWEI Watch 3系列、FreeBuds 4，以及新款平板MatePad Pro系列與原色顯示器MateView系列等產品，在此次線上發表活動中宣布進駐亞太市場。
華為表示，目前在亞太地區已經累積啟用400家華為品牌店，除了在台灣北、中、南三處總計啟用5間華為品牌店，更在亞太地區受歡迎購物中心啟用品牌店，讓消費者能直接體驗華為平板、筆電、可穿戴設備、音訊產品等，同時也提供產品開箱啟用、後續技術維修等服務。
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而在台灣地區更宣布與PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo!、蝦皮購物四大電商平台合作，讓消費者能透過網路通路購買華為產品。
六款新品進駐亞太市場，其中也包含手機產品
此次針對亞太地區舉辦發表線上活動，華為分別宣布推出包含12.6吋、10.8吋的HUAWEI MatePad系列平板，以及採11吋設計的HUAWEI MatePad，並推出HUAWEI WATCH 3系列智慧手錶、半開放主動降噪無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds 4，以及兩款高階顯示器HUAWEI MateView及MateView GT。
另外，華為也宣布將採6.67吋螢幕、NCVM工藝設計機身，並且支援66W HUAWEI SuperCharge快充，可在38分鐘內即可將手機電量充滿的nova 8i帶到亞太市場。處理器部分，nova 8i採用Qualcomm Snapdragon 662處理器，僅對應4G LTE連網功能，作業系統則維持採用Android作業系統，搭配EMUI 11版本，但並未對應Google GMS服務，而是採用華為HMS服務。
包含HUAWEI MatePad系列平板與HUAWEI WATCH 3系列智慧手錶更搭載新版HarmonyOS 2作業系統，強調採分散式運算設計，讓使用者能更快在不同裝置間切換使用，並且讓資料能在不同裝置間傳輸使用。
其中，新款HUAWEI MatePad Pro 12.6吋、10.8吋版本均搭載OLED全尺寸螢幕，顯示佔比達90%，而HUAWEI MatePad 11則是華為第一款支援120Hz畫面更新率的平板，並且強調遊戲和影音使用體驗。配件部分則提供第二代手寫筆HUAWEI M-Pencil、智慧磁吸鍵盤，並且可搭配藍牙滑鼠讓平板對應筆電般使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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