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一萬五到三萬元有哪些筆電可以挑？精選10台筆電懶人包

聯合新聞網 / 電獺少女

近期想挑筆電的人請進

過去我們都會在八、九月開學前整理各種價位的筆電，不過最近因為疫情的關係，不少人都瞬間變成居家辦公和遠距上課（雖然現在已經放暑假了），也讓文書型筆電需求提前增加，這次幫大家整理出十台筆電的懶人包，考慮到大家目前會比較需要一台筆電來臨時應急，且金額上較好負擔的前提，這次的預算抓的價格區間是一萬五到三萬元，並分為入門型、通用型和高效型的筆電，就給大家當個參考啦

買筆電前可以先考慮這 4 點

＊尺寸＊

由於預算不高，所以先放棄效能、尺寸跟重量都要有的夢想，所以我們就先來決定尺寸吧！尺寸也是影響筆電重量的原因之一，例如說你喜歡分隔畫面，或喜歡用大螢幕看影片甚至打電動的話，就可以照著你自己的喜好，選擇螢幕大一點的筆電，不過如果是常常要外出，或因為工作需要而要隨時攜帶筆電的話，就會建議折衷選擇小一點的尺寸，小尺寸筆電的重量，也會比大螢幕筆電來得輕一些，在選擇筆電尺寸時，也可以同步留意螢幕的佔比，以及是否有窄邊框的設計

記憶體

接著要提記憶體，這邊大家可以想像一下日常使用的情境，像你會習慣一次開啟很多分頁，或是同時使用各種文書軟體嗎？其實不僅上述兩種狀況，就連播放 YouTube 影片或背景音樂等多工作業，都是會佔記憶體的，而且這邊我們還沒有把電腦的背景作業算進去喔！所以即便是文書機，建議記憶體至少也要選擇 8GB 以上的，會比較保險

硬碟容量＊

硬碟有分單碟 SSD 和雙碟 SSD+HDD，如果你是單純只要進行文書作業和上網，電腦裡面也沒有過多的資料（例如海量的照片或影片），那麼選擇單碟 SSD 差不多就夠用了。反過來說，如果你習慣在電腦裡面，存很多大量的資料的話，就會建議你選購單碟大容量，或是雙碟 SSD+HDD 的配置，至於要選擇 128GB、256GB 或是 512GB 以上的資料，就要看你自己目前電腦裡面的資料，和未來可能會產生多少資料來評估啦

＊視訊＊

除了以上三點要注意外，現在遠距辦公多少還是需要開視訊會議的，最後一點可以考慮一下，筆電鏡頭的位置是否在螢幕上方，如果太低視訊的角度會不太水，大家可以依照自己在意的程度，來把視訊鏡頭這點列入考量。接著就直接進入正題！我們來看看入門型的筆電吧

AVITA PURA

AVITA 是來自美國的品牌，他們家的 PURA 系列筆電在外型上，走的是比較清新、簡約的風格，加上它一共有九個顏色，讓你可以在簡約的設計中，或許能找到一個看得最順眼，最喜歡的顏色

重量部分，塑料材質的機身讓這台筆電的重量不到 1.4 公斤，外出隨身攜帶時也不會太費力，不過塑料材質相對來說，也比較不利於散熱，因此在運作比較高效能的軟體時，比起金屬機身的筆電，它的散熱效果就會再慢一些些

AVITA PURA 採用第 8 代的 Intel i5 處理器（i5-8265U），適合簡單的文書作業。在螢幕色彩表現上，能呈現 72% NTSC 的色域，不過邊框算是很有存在感，但它的視訊鏡頭是在螢幕上方，承上述我們剛剛提到的考量，在這個視訊時代，這點算有加分啦

它的連接埠配有一個傳統的 Micro HDMI 接孔，如果有投影需求的話，可能就得另外買個轉接頭來搭配使用，但如果你不會遇到投影的場合，這點倒是可以不用太在意

HP 14s 系列筆電

接下來要挑選給大家的是連續兩台的 HP 14s 系列筆電，14s 指的是 14 吋螢幕，這兩台筆電都是屬於窄邊框的設計，螢幕佔比 78.4%，算是中規中矩的大小，重量也都落在 1.47 公斤，超出一點點輕薄筆電的範圍，不過我們覺得還行

HP 14s cf2013TU

這台 cf2013TU 從外型上來看，比 AVITA 還要感覺更商務一點，還帶有不容易沾指紋的髮絲紋觸感，當初找它的時候，發現網路上幾乎很少人在討論這台，可能與他所搭載的 Intel Pentium N5030 有關，加上搭配的內顯晶片都屬於比較基本的配置，坦白講對長期要使用筆電的學生或上班族來說，這規格會有點緊張

不過我們這次把它定位在給學童使用，或給家中長輩使用的入門款筆電，適合偶爾瀏覽電腦，或家裡有多一台筆電備用的情況，方便瀏覽網頁或是進行輕量的文書作業

HP 14s cf3037TU

cf3037TU 就比較像是上一台的進階版，一樣適合給學童和長輩使用，但規格上也能包含部分學生、小資族的使用情境和需求喔。它搭載第十代的 Intel i5 處理器（i5-1035G1），可用於日常文書、報告撰寫、娛樂上網等，且記憶體最高可支援 16GB，硬碟規格還搭配的 512GB 的容量，除了基本文書處理和日常上網，也比較適合長期使用電腦，甚至是想玩輕量型遊戲的人

Microsoft Surface Laptop Go

接下來這台微軟的 Surface Laptop Go 超級輕巧，重量只有 1.1 公斤，官方表示有 10 小時的續航力，不管是機身設計，還是顏色（共推出冰藍色、沙岩金和白金色三色），整體來說都很有質感。螢幕為 12.4 吋的觸控螢幕，規格上搭載的是第十代 Intel i5 處理器 （i5-1035G1），不但能處理文書作業、上網、看影片，還可以連接搖桿玩遊戲

雖然 Surface Laptop Go 的螢幕像素只有 148 ppi，不過想想它的價格有多甜就沒事了，視訊相機為 720p，並有內建雙重遠場錄音室的麥克風和 Omnisonic 的喇叭

另外要特別提的是，Surface Laptop Go 預設的是 Windows S 的作業系統，不過你也可以免費切換成 Windows 10 來使用喔，以文書和娛樂來說，這台筆電的定位和價格，還蠻適合小資族跟學生來使用的，而且它的外型很漂亮，這點本人私心先買單一半

ASUS X509

通用型筆電除了在文書作業外，還適合偶爾想要玩個 LOL 或 Overwatch 這類型遊戲的人用用。這台 ASUS X509 是這次通用型筆電的名單中，唯一一台具有 15.6 吋窄邊框大螢幕的筆電，另外它還擁有 82.5% 的螢幕佔比，可讓整體的視覺體驗更寬廣

規格上，和剛剛提到的 Surface Laptop Go 相同，搭載第十代 Intel i5 處理器 （i5-1035G1），不過 ASUS X509 採用的是Nvidia GeForce MX330 顯卡，雖然獨顯對文書機來說，差異不大，不會影響到太多速度和效能，不過如果你想在處理文書作業之餘，再用筆電玩輕量型遊戲或進行 2D 創作的話，就會有差別嚕

ASUS X509 搭配的記憶體容量為 4GB，不過可擴充至 16GB，容量部分也採用雙儲存裝置設計，也就是同時配有快速的 SSD 和適合存大檔的 HDD，不過它的重量為 1.9 公斤，是這次通用型筆電選手中，最重的一位

ASUS VivoBook S14

接下來這款 ASUS VivoBook S14（S433EA）在外型上簡約俐落，共推出了四種顏色，看起來都很摩登搶眼，數字鍵則是用虛擬數字鍵盤取代。除了在價格上相對好入手之外，在外觀設計上也很有質感，適合學生族群或社會新鮮人，加上重量只有 1.4 公斤，以及續航力表現，偶爾外出攜帶也是 OK 的

規格上，ASUS VivoBook S14 採用第十一代 Intel i5 處理器（i5-1135G7），並搭載全新的 Iris Xe 顯卡，配有 16GB 的記憶體和 512GB 的容量，能夠應付日常的處理文書作業，或是上網看影片的追劇娛樂需求，另外還可以讓你有更多的效能空間，做一些輕度的創作或是玩遊戲

不過它在螢幕表現上就比較沒那麼出色，色域只有 45% NTSC，如果要拿來繪圖、修圖的會建議你先緩緩，接下來我們會介紹幾台更適合你的高效型筆電，至於連接埠的部分，ASUS VivoBook S14（S433EA）有兩個 USB 2.0 接孔，不過如果可以給到兩個 USB 3.0 或是 USB-C 的話，就更加分啦

Acer Swift 3

Acer 的 Swift 系列的筆電主打輕薄好攜帶，這款筆電推出三種顏色，看起簡單俐落也蠻活潑的，重點是它的重量只有 1.2 公斤，官方表示擁有 18 小時的續航力，適合需要長時間攜帶筆電的使用者

Acer Swift 3 搭載第十一代的 Intel i5 處理器（i5-1135G7），並擁有 8GB 的記憶體和 512GB 的儲存空間，以這個規格來說，可以滿足工作和上網，還有輕量遊戲的需求。在連線上支援 Wi-Fi 6，並內建支援 Thunderbolt 4 的 USB-C，可以用來外接螢幕輸出 4K 影像或是直接充電

HUAWEI MateBook 14

最後一位通用型筆電的選手，就是華為在今年初推出的 HUAWEI MateBook 14，機身採用鋁合金金屬材質，看起來非常有質感，摸起來手感也很舒適，機身重量為 1.49 公斤。螢幕比例為 3:2 並擁有 2K 的解析度，四邊都採用窄邊匡設計，螢幕佔比高達 90%，代表可以看到更多的內容顯示範圍，色域也來到了 100% sRGB 標準，整體來說，HUAWEI MateBook 14 的螢幕規格算是還不錯的

規格上，HUAWEI MateBook 14 搭載 AMD Ryzen 5 4600H 處理器，算是入門款高效能的 CPU，而且它還擁有 16GB 的記憶體和 512GB 的 SSD，除了可以應付日常的文書作業和上網，還能夠做簡單的影音剪輯或是玩輕量的遊戲也沒有問題

不過要提醒大家 HUAWEI MateBook 14 的視訊鏡頭，是隱藏在鍵盤中的，按壓之後會彈起來，這樣的設計可以比較清楚知道是否關閉（或開啟）鏡頭，不過這角度拍起來可能不會太漂亮，在意這部分的獺友們不妨可多留意一下啦

最後要介紹兩款高效型筆電，除了適合處理文書作業外，它們也可以用來玩遊戲或是創作，例如可以玩低特效的 Apex 或剪輯 1080p 影片，算是有專業需求的入門機型。不過因為這兩款筆電的效能比較好，所以重量相對來說也會比較重

Acer Nitro 5

首先來看到 Acer Nitro 5，這台筆電的定位比較屬於入門款的電競筆電，在外觀設計上，擁有帥氣的髮絲紋和超大的散熱口，搭配發光的鍵盤，大家應該可以感覺得出來它很電競吧

Acer Nitro 5 搭載第十代的 Intel i5 處理器（i5-10300H），並有 NVIDIA 的 GTX1650Ti 獨立顯卡，原裝記憶體為 8GB，最高可以選配到 16GB，另外擁有 512GB 的 SSD，有些特殊規格甚至可以再往上加到 1TB

Acer Nitro 5 的螢幕為 15.6 吋，並有高達 144Hz 的螢幕更新率和 3ms 的反應速度，不過這台筆電的本體就已經超過兩公斤了，再加上充電器的話，整個重量將近三公斤，對於外出族來說沒有那麼友善，建議平時不太會把筆電帶出門，都習慣把筆電放在家裡或宿舍的人考慮

HP Pavilion Gaming 15

而 HP Pavilion Gaming 15 一樣是入門型的電競筆電，規格上採用 7 奈米製程的 AMD Ryzen 7 5800H 處理器，內含 8 核 CPU 和 8 核 GPU，同時也待宰了 NVIDIA GeForce GTX 1650 顯卡、8GB 記憶體（最多可加至 16GB），儲存容量則有 512GB，效能表現上，幾乎可以媲美一般的桌機了

至於螢幕部分則是採用 15.6 吋的窄邊框螢幕，螢幕佔比為 79%，值得一提的是 HP Pavilion Gaming 15 的雙喇叭採用的是 B&O Play 的音效技術，在聽覺體驗上的沈浸感會更明顯，另外就是它整體的重量不到兩公斤，不過還是建議大家，把它留在家裡或宿舍使用比較適合

不過最後還是要跟大家說明一下，每台筆電的價格還是有浮動的可能，大家在選購前可以多多參考不同的電商和通路，另外在各個平台也常會推出不同的優惠活動，除了依照你自己對筆電的需求來考量，如果想要把錢花在刀口上的話，也別忘了貨比三家啦，以上就是十台價格落在一萬五到三萬的筆電懶人包，希望有幫助到近期想購入筆電的獺友們節省到一點挑選的時間，祝福大家都可以買到夢想中的好筆電

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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