跟手機差不多大！標榜「你也能飛」的DJI Mini SE空拍機 售價新台幣9290元起

去年底推出新款小尺寸空拍機DJI Mini 2之後，DJI顯然希望能以此產品線吸引更多人加入使用空拍機行列，因此宣布推出價格低於新台幣1萬元的DJI Mini SE。

實際上，關於DJI Mini SE的傳聞已有不少消息，甚至更有通路直接悄悄放上開賣頁面，因此DJI也索性直接在官網公布上市資訊，並且確定以新台幣9290價格銷售，同時也確定將推出暢飛套裝銷售版本。

而產品本身以「你也能飛」，藉此標榜更容易的操控特性，同時也鎖定無須特別登記使用的249公克以下重量設計，讓使用者能更輕易藉由空拍機拍攝不同角度影像，甚至可以透過內建功能更簡單拍出電影般影片效果。

以規格來看，DJI Mini SE搭載1200萬畫素、可拍攝2.7K解析度影片，並且搭載三軸機械式雲台、最遠達4公里影像無線傳輸距離，以及最長30分鐘拍攝使用時間，整體上可視為第一款DJI Mini升級版本。

不過，畢竟是定位在精簡版本，因此在避障設計僅提供下方視覺識別與基於GPS定位的穩定懸停機能，但在一般使用也能符合多數拍攝需求。

加上同樣提供容易操作介面與一鍵拍攝等自動化功能，以及價格不到新台幣1萬元與無須特別登記使用特性，顯然能輕易吸引更多人使用。

至於搭配DJI Mini SE的遙控器則採用早期黑色款式，同樣採輕巧容易收納設計。

目前DJI Mini SE已經開放DJI官網等通路預購，預計會在7月中旬出貨，台灣地區建議售價為新台幣9290元，而暢飛套裝銷售版本則從新台幣12490元價格起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》