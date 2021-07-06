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微星跟進推出SPATIUM系列SSD 入門款容量256GB、最高可達2TB

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著華碩、技嘉等零組件業者先後進入SSD市場，微星今日 (7/5)也宣布在台推出SPATIUM系列SSD，並且提供PCIe Gen 4、PCIe Gen 3，同時符合NVMe 1.4規格款式，更以M.2 2280規格相容桌機、筆電安裝使用。

此次推出的SPATIUM系列SSD，分別包含M480、M470及M370三款設計，儲存容量從入門款256GB起跳，最高可達2TB容量，並且採高密度的3D TLC NAND Flash顆粒打造，對應專業玩家、內容創作，以及工作儲存等需求。

其中，SPATIUM M480系列主要鎖定內容創作及遊戲玩家需求設計，分別採PCIe Gen 4與NVMe 1.4標準，最高可對應每秒7000MB連續讀取，以及每秒6850MB連續寫入速度表現，容量則提供500GB、1TB和2TB選擇。

▲SPATIUM M480系列
▲SPATIUM M480系列

而針對一般消費族群打造的SPATIUM M470系列，則採PCIe Gen 4標準設計，提供每秒5000MB連續讀取與每秒4400MB連續寫入速度表現，容量則提供1TB及2TB兩種選擇。至於鎖定入門使用需求的SPATIUM M370系列，則改為PCIe Gen 3規格，分別提供每秒2400MB連續讀取速度，以及每秒1850MB連續寫入速度表現，儲存容量則區分為256GB、512GB、1TB與2TB規格。

▲SPATIUM M470系列
▲SPATIUM M470系列

▲SPATIUM M370系列
▲SPATIUM M370系列

所有SPATIUM系列SSD均支援資料安全性與糾錯功能，包括LPDC ECC和E2E資料防護，並且提供高TBW (Terabytes Written)等級耐用表現，並且強調長時間使用壽命。微星將針對此次推出的SPATIUM系列SSD提供5年有限保固，預計在台灣與全球市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SSD 微星

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