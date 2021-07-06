微軟未明確說明Windows 11免費升級時限 可能比照Win 10更新模式
微軟預計今年秋季開始提供首波符合資格的PC免費升級Windows 11，並且計畫在2022年讓絕大部分符合資格的PC升級，但是對於Windows 11提供免費升級的時間，微軟卻未明確說明。
依照目前微軟說法，僅說明會在一段時間內提供符合資格的PC免費升級Windows 11，但卻未清楚說明免費升級預計結束時間點。
不過，若從過往微軟推廣Windows 10免費升級時，曾提出以正式推出起算的一年內均可免費升級，或許Windows 11也會採取相同原則，讓現有符合資格的PC裝置都能免費升級。
但從Windows 10的免費升級時間一再被延後，甚至有不少使用者透露在特定情況下，仍可讓PC在免費升級時間過後依然順利取得Windows 10更新，或許微軟為了衝高Windows 11安裝使用量，未來或許也會在免費升級時間額外「放寬」。
只是實際認定時間依然會以微軟為主，因此如果要順利免費取得Windows 11升級，建議還是在微軟公告時間內進行更新，並且以此取得新版軟體技術相容與支援。
而如果使用者選擇不更新，微軟日前也公告現有Windows 10相關技術支援會持續至2025年，雖然日後仍可繼續使用，但將無法獲得後續產品技術支援，同時也不會獲得Windows 11的新版操作介面，以及包含可對應使用Android App的功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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