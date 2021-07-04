快訊

打疫苗排隊亂象民眾罵翻 3首長道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報導指稱Intel、蘋果 將率先採用台積電3nm製程量產處理器產品

聯合新聞網 / 楊又肇

日經新聞報導指稱，包含蘋果及Intel都已經開始測試台積電的3nm製程技術，其中蘋果計畫在新款iPad率先使用新款3nm製程處理器，而Intel方面則計畫藉由3nm製程技術生產筆電及伺服器用處理器。

目前消息指稱，台積電的3nm製程技術最快會在2022年投產，並且計畫在2022年下半年即可量產，實際應用產品則預期會在2023年推出。而台積電目前在美國亞利桑那州投資建造新廠會以5nm製程技術生產為主，而3nm製程技術則會以位於台灣南部科學工業園區建造廠房提供。

在此之前，Intel曾說明旗下採7nm製程生產處理器會在2023年量產，若以過去Intel強調其製程密度要求較高，因此現階段在的10nm製程約等同台積電提供7nm製程技術，因此若與台積電合作5nm製程技術代工資源的話，預期會用於量產其7nm製程設計產品，而進一步採用台積電3nm製程技術，或許將更有利於在製程技術應用追趕AMD腳步。

不過，由於AMD與台積電也有深度合作關係，即便接下來計畫推出採Zen 4架構設計處理器將以台積電5nm製程量產，預期AMD同樣也會與台積電合作3nm製程技術應用，但對於Intel而言至少能舒緩在製程技術應用落後的壓力。

而先前雖然透露將與台積電合作，但並不代表Intel將捨棄自行投入製程技術研發的作法，而是期望藉由多管齊下方式確保處理器技術能順利推進，並且逐步追上競爭對手，同時也能確保本身技術與生產資源不會過度依賴外部合作夥伴。

至於蘋果方面預期會在接下來的處理器產品採5nm製程技術精進的4nm製程設計，接下來才會進入3nm製程技術應用階段。而沒意外的話，蘋果可能會比照先前讓iPad Air採用新款A14 Bionic處理器，後續才在iPhone 12系列採用相同處理器，因此接下來也可能會先在iPad產品上採用新製程處理器，其次再應用在iPhone產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

鴻海、台積電進BNT疫苗 柯文哲：對學生是一大利多

蘋果開放新版macOS Monterey公測 但連動操作iPad功能依然未開放

考量更多人習慣線上購物 傳蘋果將使Apple Store員工採部分遠距工作

台積3奈米 英特爾、蘋果搶訂

相關新聞

報導指稱Intel、蘋果 將率先採用台積電3nm製程量產處理器產品

日經新聞報導指稱，包含蘋果及Intel都已經開始測試台積電的3nm製程技術，其中蘋果計畫在新款iPad率先使用新款3nm製程處理器，而Intel方面則計畫藉由3nm製程技術生產筆電及伺服器用處理器。

Windows 10與Windows 11遊戲性能實測 結果出乎意料

Microsoft 微軟日前發布 Windows 11 作業系統，除了 UI 介面大幅改變之外，也針對遊戲性能調整提升，像是改善 DirectStorage、Auto HDR、DirectX 12 Ultimate …等。

微軟公布Windows 11 Insider Preview預覽版 教你如何下載安裝！

Microsoft 微軟日前發表 Windows 11 作業系統，全新的 UI 設計讓不少人為之驚艷。稍早微軟公開 Windows 11 build 22000.51 預覽測試版本，只要加入 Windows Insiders 開發人員測試計畫就能下載使用。

曾主宰人類30年恐懼的微軟藍白當機畫面 Windows 11幫它穿新衣繼續陪伴大家

走過 30 多年的微軟 Windows 作業系統，即便擁有許多輝煌的歷史與成就，不免俗的也要回憶一下當年令許多懼怕的「藍白當機 Blue Screen of Death (BSOD)」畫面，如今微軟在 Windows11 發表後表示那熟悉的藍白畫面，將以黑白風格穿新衣重新亮相，不知道各位是否有更期待未來與它見面？

老師遠距教學神隊友 宏碁辦Chromebook線上研習營

宏碁（2353）搶攻宅經濟商機，宣布兩款全新Chromebook可翻轉筆電，規格與外型設計多元，其中，Acer Chro...

蘋果開始向一般大眾開放iOS 15、iPadOS 15 以及watchOS 8與tvOS 15測試

先前在WWDC 2021期間就已經先開放開發者測試的OS 15、iPadOS 15、watchOS 8與tvOS 15，目前在經歷前期測試與意見反饋之後，終於也開放一般使用者加入測試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。