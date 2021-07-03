蘋果開放新版macOS Monterey公測 但連動操作iPad功能依然未開放

稍早才宣布向一般大眾開放iOS 15、iPadOS 15，以及watchOS 8與tvOS 15測試，蘋果隨後也宣布開放新版macOS Monterey加入公開測試，但如同針對開發者提供測試版本一樣，可透過單組鍵盤、滑鼠即可在Mac、iPad之間移動控制的Universal Control功能，目前依然還未開放使用。

就先前取得回應，蘋果方面回應表示尚未準備好，因此會在後續時才開放測試，但是包含新版FaceTime、AirPlay，以及新增加的SharePlay功能都已經可以在此次macOS Monterey公開測試版本中使用。此外，使用者也能透過AirPlay功能，將內容投放至Mac機種上播放，並且可透過Mac機種內建擴音喇叭播放聲音。

同時，蘋果也將iOS上的Siri捷徑功能帶到Mac上使用，讓使用者可以更方便透過Siri處理特定設定捷徑功能。

至於在新版Safari瀏覽器部分，蘋果則是進一步調整其操作介面，讓整體操作可以變得更直覺，同時也透過簡化設計讓頁面可視範圍變大、干擾更少，並且讓去年開始增加的外掛程式設計套用在行動版Safari，甚至針對iPhone上的Safari瀏覽器做了更大調整，讓網址列移到畫面下緣，方便使用者直接透過拇指點按操作，或是透過上滑手勢顯示所有分頁內容。

而在iPadOS 15增加的快速備忘錄功能，在macOS Monterey公測版本也能透過將滑鼠游標移到螢幕右下角即可呼叫使用，如果不使用的話也能直接把游標移開就能關閉。

． 新版macOS以「Monterey」為名，加入更直覺的跨裝置連動與新版Safari瀏覽器

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