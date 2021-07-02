曾主宰人類30年恐懼的微軟藍白當機畫面 Windows 11幫它穿新衣繼續陪伴大家

Windows 11 最新黑白當機畫面公開，你看過幾個版本的當機畫面呢？

走過 30 多年的微軟 Windows 作業系統，即便擁有許多輝煌的歷史與成就，不免俗的也要回憶一下當年令許多懼怕的「藍白當機 Blue Screen of Death (BSOD)」畫面，如今微軟在 Windows11 發表後表示那熟悉的藍白畫面，將以黑白風格穿新衣重新亮相，不知道各位是否有更期待未來與它見面？

Windows 經典哭臉與 QR Code 當機畫面將改以黑白呈現

微軟在 Windows11 將知名的 BSOD 改為黑色，可見微軟在 Windows11 的整體呈現上沒有忘記這個曾經紅極一時當機畫面，改版消息一出網路上便有網友在 YouTube 上傳實測影片，如何用系統叫出最新 Windows 11 的 BSOD，似乎微軟的使用者們對藍白畫面改版的消息是相當期待的。

哭臉與 QR Code 的設計最早是從 2008 年開始使用，這也是微軟首次在 Windows 3.0 做出 BSOD 的重大更新，能讓 IT 人員更容易掌握電腦出的問題在哪裡。近期一次的 BSOD 畫面改版則是在 2016 年 Windows Insider，把藍白畫面改變成那所有男人都害怕的綠色畫面。

帶你考古 30 年來 Windows 所有的 BSOD 當機畫面

正式帶各位回顧前，資深一點的工程師朋友們或許對 20 多年前，微軟創辦人比爾蓋茲與其助手卡普斯拿（Chris Capossela），在芝加哥舉辦的 COMDEX 博覽會上介紹當時即將推出的 Windows 98 作業系統時，簡報螢幕畫面上突然顯示 Windows 作業系統的經典「藍白當機畫面」有印象。

助手卡普斯便尷尬地「Wow」一聲，惹得台下哄堂大笑、拍掌及歡呼，比爾蓋茨接著說︰「這一定是我們還未推出 Windows 98 的原因了。」卡普斯一搭一唱的說︰「絕對是。」那整個過程被《CNN》播出，現在 YouTube 上仍可回憶當時情景。（可跳轉至影片 3：20 處）

回顧 30 年的藍白當機畫面，從密密麻麻的螞蟻文字搭配經典藍色畫面，到今日簡潔的哭臉與 QR Code 全新的黑白畫面呈現，不知道各位、特別是工程師朋友們最喜歡哪一款？但不得不說，密密麻麻的藍色畫面，應該是許多網友們在童年用電腦時曾恐懼無助的記憶之一！

（來，30 年份的 BSOD 大家認的出幾個？）

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》