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不讓蘋果領先！Google似乎也計畫強化健康應用佈局

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果持續強化旗下健康應用服務發展後，Google似乎也準備加強旗下佈局許久的健康應用項目。

從近期曝光消息顯示，Google未來將在旗下健康應用項目納入個人醫療紀錄，並且能與家人、親友分享，或許將作為特定情況下 (例如使用者發生事故)，讓使用者的家人或親友能更容易協助處理就醫事宜。

不過，目前此項發展仍處於初期階段，雖然已經加入就診資料、紀錄、聯絡人與分享等項目，卻仍無法確認是否會成為正式功能。至於未來是否會與現有Google Fit紀錄內容整合，同樣也還無法確認。

▲(圖／擷自91mobiles網站)
▲(圖／擷自91mobiles網站)

蘋果在今年WWDC 2021期間公布watchOS 8功能時，同時也宣布更新健康App，並且加入步行穩定性偵測功能，配合iPhone或Apple Watch內建動態感測元件記錄步行時的步伐距離、行走速度等數據，進而判斷行走過程是否有容易跌倒情況，同時也能透過此次增加的趨勢功能及時了解個人身體狀態變化，並且可藉由健康App內的健身訓練指導內容鍛鍊個人肌耐力或體力，使用者也能透過詳細的實驗室數據解說了解身體數據改變可能帶來影響。

另外，蘋果也再次重新藉由健康App統一身體數據記錄規格，讓更多醫療體系可以更快透過iPhone、Apple Watch記錄資料判斷病患身體狀況的便利性，而在此次除了說明將與更多醫療體系合作健康數據快速分享使用，更增加可向家人分享個人健康數據功能，方便使用者隨時知曉家中長輩、小孩，或是另一半的身體狀況，一旦家人身體數據出現異常，則會由系統推播通知。

針對健康數據分享使用部分，蘋果也強調所有資訊都會以加密形式保護，除了自己或家人分享，以及診療時分享給醫生確認的數據，都不會讓蘋果在內單位知曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身 watchOS Apple Google

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