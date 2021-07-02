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一加共同創辦人新創公司Nothing 打造首款真無線耳機將於7/27上市

聯合新聞網 / 楊又肇

一加 (OnePlus)共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，日前確認旗下以「煙斗」為設計概念的第一款真無線耳機產品將命名為Nothing ear (1)，並且將與具有百年歷史，同時也是英國第二大規模百貨公司Selfridges合作銷售消息後，確定將在英國當地時間7月27日下午2點舉辦上市活動。

先前Nothing公告說明，旗下首款真無線耳機Nothing ear (1)將會進駐Selfridges銷售，並且成為首波銷售Nothing ear (1)的零售通路之一。除了透過Selfridges倫敦旗艦店銷售，Nothing ear (1)也會透過Selfridges線上通路銷售。

目前Nothing已經取得「Android之父」Andy Rubin創立公司Essential包含品牌標誌在內專利涵蓋項目，而旗下產品也確認將由位於瑞典斯德哥爾摩的Teenage Engineering團隊負責操刀。

離開一加之後，裴宇選擇在英國倫敦成立新創公司Nothing，將以打造智慧連網裝置應用生態為發展目標，並且從Alphabet的風險投資機構GV (前身為Google Ventures)獲得1500萬美元投資，同時也獲得有iPod之父稱謂、NEST創辦人Tony Fadell，以及包含著名YouTuber、電影製作人與368創意空間創辦人Casey Neistat投資。

另外，「Nothing」也獲得Reddit執行長Steve Huffman與Twitch共同創辦人林士斌 (Kevin Lin)資金贊助，其他贊助者更包含Web Summit創辦人Paddy Cosgrave、PCH創辦人暨執行長Liam Casey與Product Hunt執行長Josh Buckley。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 倫敦 一加 耳機

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一加共同創辦人裴宇 揭曉以煙斗為概念打造的真無線耳機Nothing ear (1)

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