以5G網路傳遞身體數據的智慧T恤 可分析汗水記錄呼吸及體溫
中興 (ZTE)在此次MWC 2021期間宣布與義大利ACCYOURATE集團旗下新創公司Let's合作，打造能以5G網路傳遞身體數據的智慧T恤。
此款智慧T恤將以「YouCare 5G」為稱，本身採紡織材質設計，並且能完全水洗，主要透過T恤靠近胸腔位置的感測元件記錄身體資訊。
目前可記錄身體數據包含呼吸狀態、肌肉力量、體溫，甚至可以分析汗水成分，並且透過5G網路訊號即時傳遞，藉此實現遠端監控身體數據效果，主要可應用在長期醫療觀察，或是運動人員身體狀態監測等使用需求。
相較透過配戴在手上的手錶或手環裝置，可能會因為使用者取下，或是因為配戴方式不正確而無法正確量測身體數據，透過直接穿在身上的衣物進行貼身量測，將具備可直接數據記錄且不妨礙身體活動使用特性。
藉由中興提供5G網路技術，Let's計畫將在今年秋季針對此款T恤作更進一步測試。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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