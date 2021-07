「讓你拍得更多」 Sony預計將在7月7日晚間揭曉新款相機

Sony稍早於日本官網釋出預告,表示將在日本時間7月7日晚間11點 (台灣時間7月7日晚間10點)將公布新款相機產品,並且以「Capture more of your world」為主軸。

同時從畫面背景中出現的毛球狀物,似乎暗示接下來即將推出的新款相機,會是去年針對網紅量身打造,主打滿足Vlog拍攝需求的隨身相機ZV-1後繼產品。

不過,目前Sony並未透露具體細節,但預期將是一款著重錄影拍攝體驗的相機。

去年推出的ZV-1,外型設計貼近RX100,但仍有些微的差異,本身採用對應2000萬畫素解像能力的1吋Exmor RS感光元件,同時搭載Bionz X影像處理器,鏡頭則採用蔡司認證鏡片,以及24-70mm變焦範圍與f/1.8-2.8光圈規格,支援拍攝4K@30fps,以及1080P@120fps影片格式,相機本身也具備噪音消除設定功能,以及美膚拍攝效果。

另外因為定位在Vlog影片拍攝需求,因此ZV-1採用橫向外掀的觸控螢幕,與過往在RX100系列採用上掀設計比較,整體使用體驗更貼近Sony手持攝影機,方便使用者自拍時同步檢視拍攝畫面,觸控螢幕更額外加入垂直轉軸設計,方便使用者取景或檢視畫面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

