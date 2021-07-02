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Volvo公布旗下新一代電動車設計概念「The Volvo Concept Recharge」

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Volvo Concept Recharge
▲Volvo Concept Recharge

日前確定在2030年全面轉向電動車發展的Volvo，在稍早舉辦「Volvo Cars Tech Moment」線上發表會說明未來品牌發展走向，並且確定將與NVIDIA、Google、Northvolt與Luminar等科技業者合作逮造新世代車款，藉此帶來不同車輛行駛感受。

今年邁入成立94年的Volvo，在經歷長時間的油車發展歷程，在因應未來全電驅動車輛發展趨勢下，日前已經確定會在2030年全面轉向純電車輛產品發展，同時預期從原本傳統車廠轉變成豪華級距的純電動車製造商，並且預期透過攜手Google、NVDIA、Northvolt與Luminar等科技業者，透過本身造車經驗與能力，加上科技業者提供電池、自動駕駛與智慧車載相關技術，預期將可加快轉型腳步。

在此之前，Volvo就已經與Google合作Android Automotive OS車載系統，同時也確認採用NVIDIA提供車用超級電腦DRIVE Orin，搭配Luminar提供LiDAR光達系統，藉此打造具備更高自駕能力的車輛產品。而在先前，Volvo也確定與瑞典Northvolt合作電池技術，藉此讓電動車電池密度提高，以利換取更高電力續航時間。

此次線上發表會中，Volvo公布旗下新一代電動車設計概念「The Volvo Concept Recharge」，除了藉由簡約造形設計，更配合移除傳統燃油引擎佔據位置，同時藉由平坦電池組設計延長車輛軸距，讓車內空間進一步放大，並且藉由提高空氣動力效率讓電力使用效率相對提升。

而外型部分也將傳統水箱散熱護罩改為盾形，並且將家族特徵的雷神之鎚燈設計換上全新面貌，但依然保留Volvo識別特徵的垂直尾燈設計，搭配重新設計的尾翼改善空力效率，至於內部空間則採用更寬廣設計，更舒適座椅位置，更採用環保材質打造車輛內部陳設，同時也加入諸如觸控螢幕等設計，藉此與科技應用功能結合。

至於在電池方面，除了計畫持續增加電池密度，藉此延長電池續航表現，同時也計畫縮短充電所需時間，預計在未來5年內讓充電時間縮減為原本的一半，另外也強調與Northvolt合作電池將採完全可再生能源生產，並且強調透過二次利用等方式讓電池使用年限最大化，藉此降低電池對環境影響。

至於在車輛系統部分，除了由Volvo自行打造VolvoCars.OS作業系統，並且能透過OTA方式下載更新，同時也會高度整合Android Automotive OS車載系統，讓使用者能輕易使用Google Assistant、Google Maps與Google Play等服務，另外也能將手機當作車鑰匙使用，讓使用者更方便確認充電站、支付充電費用，或是確認車輛狀態等。

Volvo汽車執行長Håkan Samuelsson表示，隨著品牌將於2030年轉型為豪華純電動車品牌，未來將努力打造Volvo創廠94年以來最好的車款，並且將滿足使用者對於純電車款的想像與需求，包含雲端更新技術、領先車壇的安全標準和先進自動駕駛功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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