蘋果開始向一般大眾開放iOS 15、iPadOS 15 以及watchOS 8與tvOS 15測試

先前在WWDC 2021期間就已經先開放開發者測試的OS 15、iPadOS 15、watchOS 8與tvOS 15，目前在經歷前期測試與意見反饋之後，終於也開放一般使用者加入測試。

不過，目前蘋果尚未開放macOS Montery加入公測，因此暫時還無法體驗到名為「Universal Control」的跨裝置操作功能。

而在先前說明中，蘋果強調iOS 15將著重在保持聯繫、專注、更聰明功能，以及探索四大面向，其中也加入空間音訊 (Spatial Audio)、SharePlay畫面分享功能，更進一步強化隱私、搜尋，以及包含錢包與地圖等服務功能。

． iOS 15強化線上互動、內容分享，另外也讓錢包、地圖功能變得更方便

至於iPadOS 15雖然有不少功能源自iOS 15更新項目，但主要將原本左右分隔多工操作介面變得更方便，其中包含調整過往分隔多工操作介面手勢，讓使用者更容易切換全螢幕、左右分隔，或是子母畫面的多工選單，而使用者用於多工操作介面的App，則會透過位於下方名為「架子」 (shelf)的介面快速切換，另外也讓不同App內容可以交換資料，藉此增加使用者工作生產效率，並且加入可從右下角快速呼叫的備忘錄記錄資料。

． iPadOS 15強化多工操作介面，新增隨時可做筆記的快速備忘錄功能

watchOS 8部分，則是進一步強化呼吸訓練功能，同時也增加正念 (mindfulness)訓練項目，在訓練模式則增加太極運動與皮拉提斯等項目，並且增加人像錶面、強化Apple Watch小螢幕操作等功能。另一方面，蘋果也針對健康功能做了不少調整，包含可更有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測，以及記錄健康走向趨勢功能。

． watchOS 8新增正念、太極運動與皮拉提斯訓練，增加家人健康數據共享與步行穩定性偵測功能

新版tvOS 15主要增加空間音訊與新版AirPlay，以及SharePlay共享播放功能，另外則是進一步增加通用物聯網規範「Matter」，將能對應更多物聯網裝置連動，同時也能透過Siri數位助理服務操作更多物聯網裝置。

． 蘋果宣布所有HomKit裝置都會相容Matter連接規範，開放第三方硬體裝置使用Siri服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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