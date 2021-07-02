HyperX推出改款Cloud Revolver 7.1電競耳機 耳機娘「黑葉娜娜」同步登台
目前併入HP體系的HyperX，稍早宣布推出改款設計的Cloud Revolver 7.1電競耳機，主打能滿足PC及遊戲主機使用需求，同時也能對應遠距工作及上課學習需求。
Cloud Revolver 7.1電競耳機採用50mm指向性驅動單體，並且搭載HyperX特製虛擬7.1聲道環繞音效，適合第一人稱射擊遊戲 (FPS)，或是開放式遊戲使用，另外也能配合高階USB音效卡快速啟用環繞音效，或是將麥克風靜音，並且調整麥克風及耳機音量輸出，同時也能透過夾具將音效卡固定於衣物上，更可透過音效卡上的LED背光指示燈確認7.1環繞聲及麥克風靜音狀態。
耳機框架則採用耐用的鋼製結構，搭配舒適的HyperX特製記憶泡棉，麥克風則採可拆卸設計，並且獲得TeamSpeak與Discord軟體平台認證，可透過消除背景噪音強化麥克風收音效果，同時耳機更可相容PC、PlayStation 4、PlayStation 5，或是對應3.5mm耳機孔裝置使用。
建議售價則為新台幣3990元，將從即日起透過HyperX蝦皮官方旗艦店、PChome 24h購物、momo購物網、原價屋、良興、三井、PC Party與硬派精璽等通路銷售。
而此次HyperX更依照產品特色打造了擬人化角色 — Revolver 7.1耳機娘「黑葉娜娜」，融入升級版USB音效卡與經典黑白配色，在日本市場推出初期變大受歡迎，並且從即日起進駐台灣市場，搭配Cloud Revolver 7.1耳機即加贈Revolver 7.1耳機娘「黑葉娜娜」限量版徽章。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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