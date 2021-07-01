Nikon Z fc採APS-C片幅、加入錄影功能 睽違許久的復古造型相機

延續過去在2013年推出強調追求回歸攝影根本精神的Nikon Df復古造型，Nikon此次則是宣布推出採Z接環與APS-C片幅設計的Nikon Z fc。

Nikon Z fc採用類似過去推出的M42復古造型，並且以APSC-片幅使機身更加輕巧，採用與Z50相同的2088萬畫素感光元件、EXPEED 6影像處理器，相比Nikon Df更加入錄影功能，同時搭載可翻轉使用的LCD機身螢幕，但未搭載內建閃光燈。

機頂採用轉盤操作介面，以及包含電子觀景窗的軍艦部設計，拍攝功能支援人眼及動物眼部即時對焦，機身採用USB-C連接埠提供資料傳輸與充電功能，並且具備拍攝時供電，儲存媒介則採單一SD記憶卡卡槽，支援UHS-I規格，另外也能透過Wi-Fi、藍牙方式傳輸內容。

除了推出Nikon Z fc，Nikon此次也宣布推出同樣採復古風格設計的NIKKOR Z 28mm f/2.8特別版鏡頭。

Nikon Z fc預計在今年7月下旬推出，單機建議售價為13萬日圓，搭配DX16-50mm標準鏡頭的組合為15萬日圓，至於NIKKOR Z 28mm f/2.8鏡頭則會以16萬日圓銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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