Dyson在台推出兩款無線吸塵器 更方便清掃、重量更加輕盈

Dyson今日 (6/30)宣布在台推出新款採用360度多向吸頭與全直線機身設計的Dyson Omni-glide無線吸塵器，以及標榜全機重量僅1.5公斤，同時不因機身縮小而影響吸力的Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器。

依照Dyson說明，此次在台推出的兩款無線吸塵器都是針對亞洲市場打造，符合亞洲地區多數家庭空間相對較小、打掃環境相對容易碰到家具等「障礙物」等使用需求，標榜可讓使用者更方便輕易打掃家中地板。

此次推出兩款無線吸塵器均搭載Dyson Hyperdymium馬達，以及放射式多圓錐氣旋集塵技術，透過重新設計的8組放射式多圓錐氣旋，分別可產生高達9萬8000g與9萬6000g離心力，透過Dyson Hyperdymium馬達，即可驅動最高達50AW的吸力表現，藉此將灰塵甩入集塵筒內，並且降低濾網阻塞機率。

而兩款吸塵產品也同樣配置5層過濾系統，有效捕捉且密封99.99%小至PM 0.3的微塵，同時可避免灰塵再度回到空中。

機身設計方面，Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg均改採按鍵式開關設計，讓使用者更直覺切換電源或吸力模式，同時集塵筒均採免觸碰式設計，僅需要一鍵下壓就能直接將灰塵跟碎屑彈出，方便使用者清理，而兩款新機的搭載吸頭刷毛與一體成形式的前後置濾網均可直接下水清洗。

其中，Dyson Omni-glide標榜可透過重新塑造的多向軟質碳纖維滾筒吸頭，搭配全直線機身設計，讓使用者能更容易轉換左右手使用模式，並且快速改變吸塵器行進方向，同時也能讓吸塵器以180度水平角度深入床下或沙發底下8公分高度空間進行清掃，讓使用者能以更有效率方式清掃地板。

為了讓Dyson Omni-glide對應更多向移動使用特性，Dyson在多向軟質碳纖維滾筒吸頭採用雙刷條設計，並且配置鉸接式接頭與4組360度水平轉動滑輪機構，讓吸塵器能以居中位置快轉換為不同移動方向，同時也確保吸塵過程能輕易吸走大顆碎屑或細小微塵。

另外，Dyson Omni-glide更採用可更換電池，每次充滿電的使用時間可達20分鐘，並且能透過電池更換對應更長使用時間，而免鑽孔壁掛充電座設計則是針對不想釘牆固定，或是有租屋不能破壞牆面的需求打造，讓使用者直接將充電座黏附在牆上，即可透過接點接觸方式補充電力。

Dyson Omni-glide：

至於此次同步推出的Dyson Micro 1.5kg，除了標榜僅1.5公斤重量，同樣具備等同標準機種相近吸力，以及20分鐘電力使用時間，在吸頭部分也採用極輕量軟質碳纖維滾筒吸頭規格設計，相比標準款面積縮減45%，並且採用黑色抗靜電碳纖維刷毛，標榜可對應硬質地板使用，同時也能清除地板上微浮粒與過敏原。

而Dyson Micro 1.5kg分別提供二合一隙縫清潔吸頭與桌面清潔吸頭，搭配全機僅1.5公斤重量設計，讓使用者能更輕易清潔家中各個角落。

Dyson Micro 1.5kg：

目前兩款無線吸塵器從即日起已經在台正式上市，分別在全台Dyson百貨專櫃、Dyson官方網站，以及Dyson官方授權通路如全國電子、燦坤等銷售，其中Dyson Omni-glide將以新台幣14900元起跳價格銷售，而Dyson Micro 1.5kg建議售價則從新台幣13900元起跳，兩款無線吸塵器售價會因搭配配件而異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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