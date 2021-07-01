蘋果針對東京奧運推22款Apple Watch國際錶帶 售價新台幣1600元

如同2016年曾配合里約奧運推出以各國參賽隊伍國旗形象為設計的Apple Watch錶帶，蘋果也針對今年將在東京恢復舉辦的奧運賽事推出新款錶帶配件，並且以22個國家形象配色打造。

此次推出的22款錶帶，分別代表澳洲、比利時、巴西、加拿大、中國、丹麥、法國、德國、大不列顛島、希臘、義大利、牙買加、日本、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、俄羅斯、南非、南韓、西班牙、瑞典及美國，同時也會同步提供下載相應國家設計的專屬錶面。

而錶帶本身則是以Apple Watch運動型錶環為基礎，同樣加上抗汗設計，因此即便弄髒也相當容易清洗。

目前這22款錶帶已經可以透過Apple Store實體或線上通路銷售，建議售價為新台幣1600元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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