蘋果針對東京奧運推22款Apple Watch國際錶帶 售價新台幣1600元
如同2016年曾配合里約奧運推出以各國參賽隊伍國旗形象為設計的Apple Watch錶帶，蘋果也針對今年將在東京恢復舉辦的奧運賽事推出新款錶帶配件，並且以22個國家形象配色打造。
此次推出的22款錶帶，分別代表澳洲、比利時、巴西、加拿大、中國、丹麥、法國、德國、大不列顛島、希臘、義大利、牙買加、日本、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、俄羅斯、南非、南韓、西班牙、瑞典及美國，同時也會同步提供下載相應國家設計的專屬錶面。
而錶帶本身則是以Apple Watch運動型錶環為基礎，同樣加上抗汗設計，因此即便弄髒也相當容易清洗。
目前這22款錶帶已經可以透過Apple Store實體或線上通路銷售，建議售價為新台幣1600元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯話題
▪Win11來了！Win10用戶免費升級 支援Android APP
▪微軟新推出的Windows 11 是否高度「致敬」蘋果作業系統？
▪微軟Windows 11問世 細數歷代系統見證時代眼淚
▪想在Windows 11執行Android平台App？可能會面臨不少限制
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言