微軟公布Windows 11 Insider Preview預覽版 教你如何下載安裝！

Microsoft 微軟日前發表 Windows 11 作業系統，全新的 UI 設計讓不少人為之驚艷。稍早微軟公開 Windows 11 build 22000.51 預覽測試版本，只要加入 Windows Insiders 開發人員測試計畫就能下載使用。

圖片及資料來源：Microsoft、The Verge

想要下載安裝 Windows 11 作業系統，必須符合最低硬體規格需求，為了讓更多使用者可以參與 Windows Insider 預覽計畫，因此特別放寬要求即使是不支援信賴平台模組 TPM 2.0 也能下載。

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如何下載 Windows 11 Build 22000.51 ：

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Windows 10 系統使用者如果想升級體驗 Windows 11 作業系統，必須依照以下步驟進行更新：

第一步：點擊「開始」選單，選擇「設定」。 第二步：在「Windows Update」功能，按下「Windows Insider 測試人員計劃」。 第三步：點擊「開啟」並登入微軟帳號，選擇「開發者」並重新啟動系統。 第四步：選擇 Windows Insider 計劃，進入 Windows Update 頁面等系統檢查更新。 第五步：確認可安裝「Windows 11 預覽版」之後，再「Windows Update」選單的「Windows 更新」進行檢查更新就能安裝 Windows 11 預覽版了。

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儘管微軟已經釋出第一個 Windows 11 預覽版，但是據報導這次測試版本並非是發表會上的 Windows 11 系統，雖然開始工具列、視窗功能…等都是發表會上的版本，然而其中最重要的 Android App 功能和整合的 Microsoft Teams 視訊會議功能卻不在這次的預覽版中。等未來更新之後，微軟最終會將這些功能加入 Windows 11 系統。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》