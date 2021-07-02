快訊

直播／中選會拍板 四公投案將延至12月18日舉行

基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟公布Windows 11 Insider Preview預覽版 教你如何下載安裝！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Microsoft、The Verge
圖片及資料來源：Microsoft、The Verge

Microsoft 微軟日前發表 Windows 11 作業系統，全新的 UI 設計讓不少人為之驚艷。稍早微軟公開 Windows 11 build 22000.51 預覽測試版本，只要加入 Windows Insiders 開發人員測試計畫就能下載使用。

圖片及資料來源：Microsoft、The Verge
圖片及資料來源：Microsoft、The Verge

想要下載安裝 Windows 11 作業系統，必須符合最低硬體規格需求，為了讓更多使用者可以參與 Windows Insider 預覽計畫，因此特別放寬要求即使是不支援信賴平台模組 TPM 2.0 也能下載。

圖片及資料來源：Microsoft、The Verge
圖片及資料來源：Microsoft、The Verge

如何下載 Windows 11 Build 22000.51 ：

圖片及資料來源：Microsoft、The Verge
圖片及資料來源：Microsoft、The Verge

Windows 10 系統使用者如果想升級體驗 Windows 11 作業系統，必須依照以下步驟進行更新：

第一步：點擊「開始」選單，選擇「設定」。

第二步：在「Windows Update」功能，按下「Windows Insider 測試人員計劃」。

第三步：點擊「開啟」並登入微軟帳號，選擇「開發者」並重新啟動系統。

第四步：選擇 Windows Insider 計劃，進入 Windows Update 頁面等系統檢查更新。

第五步：確認可安裝「Windows 11 預覽版」之後，再「Windows Update」選單的「Windows 更新」進行檢查更新就能安裝 Windows 11 預覽版了。

圖片及資料來源：Microsoft、The Verge
圖片及資料來源：Microsoft、The Verge

儘管微軟已經釋出第一個 Windows 11 預覽版，但是據報導這次測試版本並非是發表會上的 Windows 11 系統，雖然開始工具列、視窗功能…等都是發表會上的版本，然而其中最重要的 Android App 功能和整合的 Microsoft Teams 視訊會議功能卻不在這次的預覽版中。等未來更新之後，微軟最終會將這些功能加入 Windows 11 系統。

圖片及資料來源：MicrosoftThe Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 11 微軟

延伸閱讀

微軟新推出的Windows 11 是否高度「致敬」蘋果作業系統？

微軟Windows 11問世 歷代系統見證時代眼淚

符合系統需求免費升級Windows 11 使用「電腦健康情況檢查」即可檢查

微軟Windows 11年底開放升級 遊戲執行效率更強化

相關新聞

曾主宰人類30年恐懼的微軟藍白當機畫面 Windows 11幫它穿新衣繼續陪伴大家

走過 30 多年的微軟 Windows 作業系統，即便擁有許多輝煌的歷史與成就，不免俗的也要回憶一下當年令許多懼怕的「藍白當機 Blue Screen of Death (BSOD)」畫面，如今微軟在 Windows11 發表後表示那熟悉的藍白畫面，將以黑白風格穿新衣重新亮相，不知道各位是否有更期待未來與它見面？

Windows 10與Windows 11遊戲性能實測 結果出乎意料

Microsoft 微軟日前發布 Windows 11 作業系統，除了 UI 介面大幅改變之外，也針對遊戲性能調整提升，像是改善 DirectStorage、Auto HDR、DirectX 12 Ultimate …等。

微軟公布Windows 11 Insider Preview預覽版 教你如何下載安裝！

Microsoft 微軟日前發表 Windows 11 作業系統，全新的 UI 設計讓不少人為之驚艷。稍早微軟公開 Windows 11 build 22000.51 預覽測試版本，只要加入 Windows Insiders 開發人員測試計畫就能下載使用。

老師遠距教學神隊友 宏碁辦Chromebook線上研習營

宏碁（2353）搶攻宅經濟商機，宣布兩款全新Chromebook可翻轉筆電，規格與外型設計多元，其中，Acer Chro...

蘋果開始向一般大眾開放iOS 15、iPadOS 15 以及watchOS 8與tvOS 15測試

先前在WWDC 2021期間就已經先開放開發者測試的OS 15、iPadOS 15、watchOS 8與tvOS 15，目前在經歷前期測試與意見反饋之後，終於也開放一般使用者加入測試。

Volvo公布旗下新一代電動車設計概念「The Volvo Concept Recharge」

日前確定在2030年全面轉向電動車發展的Volvo，在稍早舉辦「Volvo Cars Tech Moment」線上發表會說明未來品牌發展走向，並且確定將與NVIDIA、Google、Northvolt與Luminar等科技業者合作逮造新世代車款，藉此帶來不同車輛行駛感受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。