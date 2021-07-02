Windows 10與Windows 11遊戲性能實測 結果出乎意料

Microsoft 微軟日前發布 Windows 11 作業系統，除了 UI 介面大幅改變之外，也針對遊戲性能調整提升，像是改善 DirectStorage、Auto HDR、DirectX 12 Ultimate …等。

只是新功能和改善提升都是 Microsoft 微軟發表會上所說，事實是不是如此呢？YouTube 頻道 Benchmark 分享了 Windows 11 和 Windows 10 的遊戲性能實測，以 8 款 3A 大作來測試作業系統的性能。

這次 Benchmark 實測使用的電腦硬體內容：

處理器：intel Core i7-10700K 主機板：MSI MAG Z490 TOMAHAWK 顯示卡：Nvidia GeForce RTX 3090 24GB 記憶體：32GB (2×16) DDR4 3600MHz CL16 硬碟：Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB 電源供應器：Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W

並以 1080p 解析度與低畫質實測以下 8 款 3A 大作遊戲：

Hitman 3 刺客任務3 Assassin’s Creed Valhalla 刺客教條：維京紀元 Cyberpunk 2077 電馭叛客2077 Watch Dogs Legion 看門狗：自由軍團 Far Cry New Dawn 極地戰嚎：破曉 Shadow of the Tomb Raider 古墓奇兵：暗影 Red Dead Redemption 2 碧血狂殺 2 Metro Exodus 戰慄深隧：流亡

《刺客任務 3》在 Windows 10 平均 FPS 為 168，而 Windows 11 平均提升到 176 FPS：

圖片及資料來源：Benchmark

《刺客教條：維京紀元》在 Windows 10 和 WIndows 11 平均 FPS 都是 136，在兩套系統之中並沒有任何差異：

圖片及資料來源：Benchmark

《極地戰嚎：破曉》在 Windows 10 平均 FPS 為 143，而 Windows 11 平均提升到 151 FPS：

圖片及資料來源：Benchmark

不過，不是每一款遊戲都是 Windows 11 的平均 FPS 比較高。在《看門狗：自由軍團》則是 Windows 10 以平均 116 FPS 拿下高分，Windows 11 平均則是 114 FPS：

圖片及資料來源：Benchmark

甚至在《戰慄深隧：流亡》裡，Windows 10 平均 FPS 更是高達 221，反觀 Windows 11 卻是只有 132 FPS ，雖然不知道這時什麼原因導致，但除了這款遊戲之外，其他多數遊戲表現都是 Windows 11 比較好一點：

圖片及資料來源：Benchmark

此外，值得注意的是，這次實測遊戲的 Windows 11 是預覽版，還不是正式版本，微軟官方還會進行調整，等到 Windows 11 正式版推出後，遊戲效能有可能會更好。

圖片及資料來源：Benchmark

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》