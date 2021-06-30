三星似乎間接證實 舊款Galaxy Watch智慧手錶無法升級至新版Wear OS

稍早預覽與Gogle合作基於Wear OS作業系統的新版智慧手錶操作介面，並且預告新款Galaxy Watch將在夏季Unpacked活動上揭曉消息時，三星同時也承諾使既有搭載Tizen OS作業系統的Galaxy Watch系列智慧手錶將可獲得未來三年更新保證，但顯然也間接證實舊款手錶裝置將無法更新為Wear OS作業系統。

之所以會有此限制，有可能與現有Galaxy Watch系列智慧手錶採用硬體並未相容Wear OS作業系統，例如過去以實體或軟體形式使用的轉盤介面，目前僅在三星既有智慧手錶支援使用，而包含心率量測元件等也同樣有軟體相容問題，因此三星顯然僅會在今年計畫推出的新款Galaxy Watch採用Wear OS作業系統。

不過，三星表示並未放棄tizen作業系統發展，目前旗下智慧電視、SmartThings物聯網裝置依然採用Tizen OS作業系統。

而宣布與Google合作，在智慧手錶裝置上恢復使用Wear OS，三星表示將使智慧手錶能與Android手機有更快連結互動體驗，並且能相容使用更多Wear OS平台應用服務，甚至可讓開發者串接Google服務資源與設計工具，進而能使新款Galaxy Watch獲得更多功能。

同時，三星也強調新版One UI Watch將維持開放使用特性，並且可讓使用者高度自訂錶面，或是透過安裝App擴充手錶功能，另外也能與Android手機更快連動，例如設定各地區時間，或是設定來電封鎖對象時，包含手錶與手機端的設定結果都會快速同步。

透過與Google合作，三星表示新版作業系統將帶來更快操作反應 (約提昇30%)、更長電池續航時間，並且推動更多開發者提供內容服務生態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦