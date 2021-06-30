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微軟新工具讓更多Android App可在Windows 11環境使用 同步推出Arm原生架構Office

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早宣布推出名為ARM64EC的模擬執行工具 ()，讓開發者能藉此將基於Arm 64位元架構設計的App帶到Windows 11作業系統環境使用。另外，微軟也宣布將針對Windows on Arm運作環境提供對應Arm 64位元架構的Office套裝軟體。

註：ARM64EC的「EC」即為「Emulation Compatible」 (模擬相容)。

除了在Windows 11加入相容Android平台App設計，藉此吸引更多開發者進駐提供App，微軟此次更宣布推出ARM64EC模擬執行工具，讓更多基於Arm 64位元架構設計的App可以透過模擬相容方式，在Windows 11作業系統環境使用，同時無需額外安裝擴充程式即可使用。

而延續先前微軟表示Windows 11同樣也會高度對應Windows on Snapdragon設計，意味Windows 11也能高度對應Arm架構軟體運作，因此未來在Windows 11作業系統環境將可透過模擬或原生方式相容執行Android平台App。

對應Arm架構使用的Office套裝軟體開放預覽

此次隨著釋出Windows 11首波預覽版本，微軟也宣布推出基於Arm架構的Office套裝軟體，讓Windows on Snapdragon設計裝置能以Arm架構原生形式使用Office套裝軟體功能，並且能更妥善使用硬體端的記憶體資源，以利開啟使用更大文件檔案。

如果要使用基於Arm架構的Office套裝軟體，最基本條件是必須使用Windows 11作業系統、使用Arm架構處理器，同時也必須移除目前已經安裝使用的32位元架構版本Office套裝軟體，同時因為目前仍處於測試階段，因此還會伴隨部分使用問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android Windows 11

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