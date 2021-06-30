首波Windows 11預覽版本開放下載 但未搭載Android平台App相容功能

上週宣布將在今年10月之後開始針對現有Windows 10提供免費升級的Windows 11作業系統特色後，微軟目前也針對參與Windows Insider Program計畫，並且開啟接受開發者測試內容選項的裝置提供Windows 11首波預覽版本。

從筆者實際下載安裝結果來看，相較更早之前在網路流出的ISO檔案安裝結果，微軟在操作介面加入更多調整，包含採用更具圖像化的設定頁面，並且加入更完整的繁體中文顯示介面，但目前依然未加入支援Android平台App相容執行功能，以及內建Microsoft Teams等設計，預期會在後續更新版本才會陸續加入。

另外，此次釋出版本也將Microsoft Store服務介面更新，同時也加入可自動記憶使用外接螢幕時的視窗顯示位置，讓使用者重新接回外接螢幕時，可以讓視窗更快恢復原本顯示狀態。

而雖然先前已經公布Windows 11最佳相容硬體清單，同時也要求系統必須配置TPM 2.0安全晶片設計 (桌機不在此限)，但在此次釋出預覽版本則進一步放寬，顯示未來在收集更多測試數據後，微軟也會進一步放寬最低硬體要求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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