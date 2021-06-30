Softbank標榜能讀懂人心的機器人Pepper已被列為停產

相關消息指出，Softbank目前已經將過去大幅推廣，並且標榜能讀懂人心的人形機器人Pepper列為停產，同時未來恢復生產的可能性相當小。

依照路透新聞取得消息，目前Pepper已經在去年停產，同時恢復生產的可能性不高，加上Softbank持續縮減機器人業務規模，並且伴隨裁員調整組織結構情況下，更顯示日後將不再生產Pepper。

Softbank過往大幅投資機器人產業，並且從Google母公司Alphabet手上收購Boston Dynamics，藉此擴大機器人產業發展佈局。

而最先推出的人形機器人Pepper更由台灣鴻海代工生產，在2016年時由沛博科技引進台灣市場，透過月租費用26888元價格租賃使用，當時包含亞太電信、第一銀行、家樂福、國泰人壽與台新銀行都曾導入用於旗下服務。

市場對於Pepper的接受度並不高，從2014年6月首次對外展示，並且在2015年進入市場，至今實際上僅生產約2.7萬台。

由於Pepper的應用並非像宣傳般使多數人接受，因此在整體實用性不高情況下，Pepper的市場實際需求並未如欲其成長，而Softbank在機器人市場上的投資，後續也隨著大幅投資失利而被削減，甚至後續更將備受市場關注的Boston Dynamics轉賣給韓國現代汽車集團，僅透過旗下子公司間接持有20%股權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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