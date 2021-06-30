小米電視6至尊版亮相 標榜對應100組以上分區背光控制、更適合Xbox連接使用

繼2019年將量子點設計應用在小米電視5系列之後，小米在稍早宣布推出的小米電視6至尊版不僅同樣導入量子點設計，更主打超過100組分區背光控制，並且支援97% DCI-P3廣色域表現，同時小米也直接以小米電視6至尊版直接對比Sony今年推出的新款BRAVIA電視X95J，強調以更低價格提供更好影音體驗。

同時，小米也說明小米電視6至尊版將率先採用聯發科MT9950電視處理器，並且配置4.5GB記憶體與64GB儲存容量，螢幕尺寸則區分55吋、65吋與75吋三種，分別對應100組、224組與255組硬體級分區背光控制設計，最高亮度僅55吋對應1000nits，其餘兩種尺寸則均對應1200nits最高亮度。

而聲音部分僅55吋機種對應90W輸出功率與4.1.2空間虛擬環繞音效，其餘兩種尺寸則均支援360度環繞的100W聲音輸出，以及4.2.2空間虛擬環繞音效。

至於三種尺寸機種均搭載4K、支援量子點設計的LED面板，分別支援97% DCI-P3廣色域、10.7億色顯示，以及Dolby Vision IQ、HDR10+、HDR10，以及HLG顯示輸出，而藉由3D LUT調整後的Delta E值則是1.5，標榜在各方面均超越Sony新款BRAVIA電視X95J所採用規格。

連接部分則提供兩組HDMI 2.1與單組HDMI 2.0，並且配置一組USB 3.0與一組USB 2.0連接埠，同樣保留提供RJ-45網路孔，無線連接則支援Wi-Fi 6與藍牙5.0。

作業系統採MIUI for TV 3.0，並且可透過4800萬畫素升降式雙鏡頭對應手勢識別、視訊通話，或是透過人工智慧識別技術避免駝背等不良姿勢。此外，小米電視6至尊版更符合微軟Xbox官方推薦使用認證，並且支援AMD FreeSync Premium與VRR可變更新率，因此也能用於遊戲應用。

至於此次同步推出的2022年款小米電視ES系列，同樣區分55吋、65吋與75吋設計，並且採用4K解析度LED面板，但並未搭載量子點設計，同時最高亮度也僅有700nits，DCI-P3廣色域也僅對應94%，畫面更新率僅維持60Hz規格。

不過，螢幕顯示部分同樣對應10.7億色輸出，以及Dolby Vision、HDR10+與HDR10輸出效果，內建處理器則是聯發科MT9638，並且配置2GB記憶體與32GB儲存容量，搭載雙頻Wi-Fi與藍牙5.0，其他連接埠則包含3組HDMI輸入、兩組USB 2.0與RJ-45網路孔，聲音輸出則支援2組12.5W輸出喇叭。

建議售價方面，小米電視6至尊版系列將以人民幣5999元起跳價格銷售，2022年款小米電視ES系列則會從人民幣3399元起跳價格銷售，兩款電視都會從7月9日起在中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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