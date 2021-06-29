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所有Intel Mac可能都不支援Windows 11 原因出在「TPM 2.0」

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國微軟公司本週發布了 Windows 11 系統，這是其 PC 操作系統的下一代重大更新。雖然它的設計煥然一新，甚至能夠運行模擬的安卓應用程式，但並非所有人都能安裝新版本。事實上，Windows 11 不會被任何英特爾 Mac 正式支援，原因就在於 TPM 2.0。

今年，微軟似乎選擇提高運行 Windows 11 的硬體要求。一旦可用，該更新將需要一個 64 位 1GHz 或更快的處理器，至少 4GB 記憶體和 64GB 儲存空間，一個 DirectX 12 相容顯示卡，以及對 TPM 2.0 的支援。

什麼是TPM 2.0

TPM 是一項安全密碼處理器的國際標準，通過在設備中集成的專用安全硬體來處理設備中的加密密鑰。TPM 是受信任平台模組，是一種集成在主板上的晶片或韌體，確保系統安全性，類似於 Mac 上的 Secure Enclave，可以控制加密密匙，DRM 管理等。問題是，並不是所有電腦都支援 TPM 2.0，畢竟這項技術在 2014 年推出。Mac 也是如此，目前蘋果所有 Intel Mac 都不支援 TPM 2.0。

蘋果從未在英特爾 Mac 上提供對 TPM 2.0 標準的支援，這使得它們都與最新版本的 Windows 11 不相容。如果你運行微軟發布的工具，檢查你的電腦是否有運行 Windows 11 所需的硬體，你會得到一個訊息，說這台電腦不能運行 Windows 11。

理論上，蘋果可以更新 Intel Mac 韌體支援 TPM 2.0，不過隨著蘋果開始向自研晶片遷移，為 Intel Mac 增加 TPM 2.0 韌體的可能性也很低。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 11 Windows 蘋果 微軟 Intel MacBook

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