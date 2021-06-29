三星MWC 預告新款Galaxy Watch夏季亮相

三星電子今（29）日於MWC世界行動通訊大會發表One UI Watch用戶體驗，此嶄新介面旨在深化Galaxy Watch智慧手錶與智慧型手機體驗的連結，亦證實Galaxy Watch專用的One UI Watch，將可透過與Google共同打造的嶄新整合平台安裝下載，以提升裝置的運作效能、強化Galaxy Watch與Android智慧型手機間的無縫連結，並提供更多的應用程式體驗。

此外，三星更進一步表示，預計於今年夏季Unpacked首次亮相的Galaxy Watch新品，將成為首款搭載該整合平台與One UI Watch的裝置。

三星電子執行副總裁暨顧客體驗部門負責人Patrick Chomet表示，為釋放穿戴裝置的龐大潛能，我們善用過去於行動創新累積的深厚底蘊，及與三星在開放生態圈領域共存共榮的產業龍頭所建立的長期夥伴關係。透過上述種種努力，三星致力為廣大用戶豐富智慧手錶體驗與Galaxy生態圈的便利性。

One UI Watch與全新的整合平台將提供令人耳目一新的Galaxy Watch體驗。作為嶄新體驗的一環，當用戶在智慧型手機端安裝與手錶相容的應用程式後，該程式便將同步下載至智慧手錶。若用戶於手機端客製化時鐘應用程式，使其顯示全球各個城市的時間，此設定將自動同步於手錶端；而當用戶在手錶端設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦將套用至智慧型手機。

此整合平台供用戶可直接於Galaxy Watch上，透過Google Play下載廣受歡迎的Google Play第三方應用程式，整合並展開各項新功能。因此，不論是渴望極致運用Adidas Running、GOLFBUDDY Smart Caddie、Strava和Swim.com等應用程式的運動健身狂熱者、期望透過Calm或Sleep Cycle等應用程式，大步邁向平衡生活型態的健康追求者、抑或熱衷於從Spotify和YouTube Music發掘樂壇新秀的音樂愛好者、甚至是準備借助Google Maps展開冒險旅程的探索者，均能在三星的多元合作夥伴助陣下，找到符合個人需求之選。

Google Android系統與穿戴產品管理部副總裁Sameer Samat表示，三星與Google具備深厚的合作淵源，雙方每次聯手出擊，皆顯著提升消費者體驗。而首次登場的三星新款Galaxy Watch嶄新整合平台，當然也不例外。我們很高興藉由與三星的合作，打造更充沛的電池續航力、更快的運作效能，以及涵蓋由Google推出的多元應用程式，實現令人眼睛為之一亮的智慧手錶體驗。

此外，三星將推出進化版的錶面設計工具，讓設計師更輕易地創造全新錶面。今年稍晚，Android開發人員將能釋放源源不絕的創造力，並將他們的奇趣設計加入選擇日益豐富的三星錶面，供用戶依自身心情、活動和個性，量身打造個人專屬的智慧手錶。

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