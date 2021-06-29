三星預覽新版智慧手錶操作介面 預告新款Galaxy Watch將在夏季Unpacked活動上揭曉
此次以線上形式舉辦的MWC 2021活動中，三星進一步展示與Google合作的新版智慧手錶作業系統，同時確認新版One UI Watch操作介面，更強化Galaxy Watch與Android手機之間無縫連結。另外，三星也確認預計在今年夏季舉辦的Unpacked發表活動中，將揭曉全新採用Wear OS作業系統與One UI Watch的新款Galaxy Watch產品。
與Google合作將串接更多內容與開發資源
在介紹新版One UI Watch操作介面之前，三星強調使旗下產品串接連動的使用體驗，包含可快速將手機內容傳送到筆電上使用，或是直接將手機來電轉至耳機上接聽，或是推送至平板上進行視訊對話，同時也強調在裝置內整合Knox軟硬體安全防護技術，確保使用者操作手機、平板等裝置時的資訊安全。
而日前在Google I/O 2021期間宣布與Google合作，在智慧手錶裝置上恢復使用Wear OS，藉此讓智慧手錶能與Android手機有更快連結互動體驗，並且能相容使用更多Wear OS平台應用服務，甚至可讓開發者串接Google服務資源與設計工具，進而能使新款Galaxy Watch獲得更多功能。
維持開放使用特性
同時，三星也強調新版One UI Watch將維持開放使用特性，並且可讓使用者高度自訂錶面，或是透過安裝App擴充手錶功能，另外也能與Android手機更快連動，例如設定各地區時間，或是設定來電封鎖對象時，包含手錶與手機端的設定結果都會快速同步。
透過與Google合作，三星表示新版作業系統將帶來更快操作反應 (約提昇30%)、更長電池續航時間，並且推動更多開發者提供內容服務生態。
預告夏季Unpacked發表活動即將來臨
三星在此次活動更預告，接下來預計舉辦的夏季Unpacked發表活動中，將會公布全新Galaxy Watch，並且將搭載新版作業系統與One UI Watch操作介面。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Win11來了！Win10用戶免費升級 支援Android APP
▪微軟新推出的Windows 11 是否高度「致敬」蘋果作業系統？
▪微軟Windows 11問世 細數歷代系統見證時代眼淚
▪想在Windows 11執行Android平台App？可能會面臨不少限制
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言