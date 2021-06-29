三星預覽新版智慧手錶操作介面 預告新款Galaxy Watch將在夏季Unpacked活動上揭曉

此次以線上形式舉辦的MWC 2021活動中，三星進一步展示與Google合作的新版智慧手錶作業系統，同時確認新版One UI Watch操作介面，更強化Galaxy Watch與Android手機之間無縫連結。另外，三星也確認預計在今年夏季舉辦的Unpacked發表活動中，將揭曉全新採用Wear OS作業系統與One UI Watch的新款Galaxy Watch產品。

與Google合作將串接更多內容與開發資源

在介紹新版One UI Watch操作介面之前，三星強調使旗下產品串接連動的使用體驗，包含可快速將手機內容傳送到筆電上使用，或是直接將手機來電轉至耳機上接聽，或是推送至平板上進行視訊對話，同時也強調在裝置內整合Knox軟硬體安全防護技術，確保使用者操作手機、平板等裝置時的資訊安全。

而日前在Google I/O 2021期間宣布與Google合作，在智慧手錶裝置上恢復使用Wear OS，藉此讓智慧手錶能與Android手機有更快連結互動體驗，並且能相容使用更多Wear OS平台應用服務，甚至可讓開發者串接Google服務資源與設計工具，進而能使新款Galaxy Watch獲得更多功能。

▲新版作業系統改為Wear OS基礎，但並不代表三星將放棄Tizen作業系統

維持開放使用特性

同時，三星也強調新版One UI Watch將維持開放使用特性，並且可讓使用者高度自訂錶面，或是透過安裝App擴充手錶功能，另外也能與Android手機更快連動，例如設定各地區時間，或是設定來電封鎖對象時，包含手錶與手機端的設定結果都會快速同步。

透過與Google合作，三星表示新版作業系統將帶來更快操作反應 (約提昇30%)、更長電池續航時間，並且推動更多開發者提供內容服務生態。

▲三星與Google合作新版作業系統，分別鎖定更快操作反應、更長電池續航時間，以及串接開發者市場生態

▲可透過新版工具高度自訂錶面

▲採用Wear OS作業系統之後，將可讓三星Galaxy Watch相容使用更多Wear OS平台應用服務，甚至可讓開發者串接Google服務資源與設計工具，進而能使新款Galaxy Watch獲得更多功能

預告夏季Unpacked發表活動即將來臨

三星在此次活動更預告，接下來預計舉辦的夏季Unpacked發表活動中，將會公布全新Galaxy Watch，並且將搭載新版作業系統與One UI Watch操作介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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