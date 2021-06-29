聯想Yoga Pad Pro平板可懸掛牆上使用 更名進攻全球市場

日前已經在中國市場推出的Yoga Pad Pro，聯想在MWC 2021期間宣布將以Yoga Tab 11與Yoga Tab 13名稱推出國際版本，同時也揭曉多款平板裝置，更宣布推出新款搭載無線充電板的智慧鬧鐘。

如同先前在中國市場推出的Yoga Pad Pro系列，聯想在此次MWC 2021期間宣布以Yoga Tab 11與Yoga Tab 13名稱推出國際版本，同樣具備可180度上掀，並且能作為牆上掛架的立架設計，讓使用者能方便將平板利於桌面上，或是懸掛在牆上當作智慧顯示器，同時也能藉由不同立架角度對應不同使用方式。

▲Yoga Tab 13

▲Yoga Tab 11

除了Yoga Tab 11與Yoga Tab 13，聯想也宣布推出包含Tab P11 Plus、第三代Tab M7與第三代Tab M8三款平板裝置，其中Tab P11 Plus搭載聯發科G90T處理器、11吋螢幕與四組擴音喇叭設計，並且對應長達12小時使用時間，主打影音內容使用體驗。

▲Tab P11 Plus

而第三代Tab M7與第三代Tab M8則可配合智慧充電座配件與Google Assistant環境模式，搖身變成可聲控互動的智慧顯示器。此外，聯想也宣布先前針對產品提供延長保固Premium Care，目前也開放平板裝置使用，讓使用者能透過電話或郵件更快取得技術支援，同時也能獲得更快產品維修服務。

▲第三代Tab M8

▲第三代Tab M7

至於延續先前推出的智慧時鐘配件，聯想此次推出的Smart Clock 2，則是額外提供一組可藉由無線充電幫手機等裝置補充電力的充電座配件，本身則提供灰色、黑色與藍色三種配色，同時可透過4吋螢幕顯示內容，並且透過觸控或聲控方式進行互動，內建數位助理服務則是Google Assistant。

建議市價方面，Yoga Tab 13將以799歐元於6月上市，Yoga Tab 11則會以349歐元售價銷售，預計在7月上市。至於Tab P11 Plus則會在7月上市，建議售價則是299歐元，Tab M7則會在6月推出，建議售價為119歐元，而Tab M8則會在年底前於北美以外特定市場推出，建議售價則依照不同市場而異。

另外，Smart Clock 2與無線充電座配件組合的建議售價為89.99歐元，預計會在今年8月上市。

▲Smart Clock 2

▲Smart Clock 2

▲Smart Clock 2與無線充電座配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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