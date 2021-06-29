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報導指稱 蘋果正著手測試更大螢幕尺寸設計的iPad

聯合新聞網 / 楊又肇

依照彭博新聞記者Mark Gurman撰寫內容，蘋果內部正在著手測試更大螢幕尺寸設計的iPad機種，但預期會在未來幾年才有機會問世。

iPad一開始採用尺寸為9.7吋，並且在後續推出以7.9吋螢幕打造的iPad mini，後續更推出螢幕更大的12.9吋iPad Pro，以及維持9.7吋螢幕設計的iPad Pro，直到今年春季發表會上公布的新款12.9吋iPad Pro，更換上與新款MacBook Pro相同的M1處理器，搭配鍵盤配件更縮減與MacBook Pro之間差異。

若未來推出螢幕尺寸更大的iPad機種，顯然與MacBook Pro之間使用體驗差異將會更小。不過，即便目前iPad Pro已經換上與MacBook Pro相同的M1處理器，實際使用邏輯、操作介面，以及是否支援手寫筆與螢幕觸控功能，依然是關鍵差異之處。

以目前來看，MacBook Pro依然鎖定較複雜且需多工處理需求，而iPad Pro則鎖定輕便使用，同時更著重行動使用體驗，分別將鎖定不同使用族群。

除了計畫打造更大螢幕設計的iPad，先前也有消息指稱蘋果接下來計畫更新的iPad mini也會採更大螢幕設計，意味現有iPad尺寸規格將再次調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad Apple

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