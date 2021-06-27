3DMark增加CPU Profile測試項目 反應多核心處理器不同運算模式效能表現

為了反應近年處理器採用核心及執行緒數量在不同運算負載情況下的效能表現，UL Benchmarks在旗下效能測試軟體3DMark增加CPU Profile測試項目，讓使用者能在效能測試過程檢視更完整的處理器效能數據。

CPU Profile測試項目將針對一般運算時會使用單執行緒、2組執行緒、4組執行緒、16組執行緒，以及最大數量執行緒進行測試，藉此確認處理器在不同負載運算時的效能表現，讓使用者更能了解所使用處理器是否符合預期運算效能，以及最高效能表現

而由於目前越來越多處理器往更多核心架構設計，同時諸多軟體與遊戲內容也均可對應多核心運算模式，因此UL Benchmarks認為加入對應更多核心效能運算測試項目，如此才能更具體反應系統真實效能，甚至呈現目前主流採多核心設計處理器實際運作表現。

在測試結果中，使用者也能透過測試結果數據確認不同核心數量運作時的效能表現，並且透過綠色條確認實際效能，若低於黑線則可能要檢查處理器散熱系統，或是確認處理器本身是否有異常，而若超出黑線範圍則顯示透過超頻發揮潛在效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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