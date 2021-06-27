同樣換上M1處理器的iMac 改變幅度顯然超出想像

今年春季發表會上揭曉的新款iMac，目前已經在台灣市場開放銷售，而筆者也花了一點時間體驗，相比去年同樣換上M1處理器的新款Mac mini，顯然有更明顯的不同。

未來的Mac設計將有更大「變化」

蘋果在去年推出搭載首波Apple Silicon處理器M1的新款MacBook Air、MacBook Pro，以及Mac mini時，除了前面兩者對應更長電池續航表現所帶來驚豔感受，新款Mac mini雖然同樣得利於M1處理器設計，因此能在macOS環境使用iOS平台App，但實際使用模式卻與原本採Intel處理器的Mac mini沒有太大差異。

不過，直到蘋果宣布推出新款iMac，才真正展現M1處理器應用帶來更大效益－讓裝置機身變得更薄，不僅讓使用者更容易改變家中擺放使用iMac位置，更意味日後新款Mac機種設計也能更輕薄，甚至可以有更多「變化」。

▲與過往機種採用截然不同設計

有史以來最輕薄的iMac

相較筆者手邊擁有的舊款iMac，包含末代採用IBM PowerPC處理器、以白色塑膠材質打造版本，以及後續換上Intel處理器與NVIDIA獨立顯示卡，並且將機身改為邊緣削薄設計版本，今年換上Apple Silicom處理器M1，同時採用iPad Pro平面框體形式設計的iMac明顯輕盈許多，更加入綠、黃、橘、粉、紫、藍、銀七款配色，讓使用者更容易與居家配色搭配，同時也讓電腦設備不再採用黑灰、深冷色系打造。

由於變得得更輕薄，即便依然不像MacBook系列筆電更方便隨身攜帶，更比以往機種更容易改變使用位置，甚至也能透過多彩設計依照個人喜好挑選，或是搭配家中色調，讓電腦更像是擺設藝術品。

▲由左至右：搭載PowerPC處理器的iMac、搭載Intel處理器的iMac，以及採用M1處理器的iMac

▲由左至右：搭載PowerPC處理器的iMac、搭載Intel處理器的iMac，以及採用M1處理器的iMac

▲由左至右：搭載PowerPC處理器的iMac、搭載Intel處理器的iMac，以及採用M1處理器的iMac

▲藉由Arm架構處理器低耗電等特性，因此可讓新款iMac厚度變得更薄，體積甚至精簡達50%

▲前方飾板不再具備蘋果標誌，立架形式也明顯不同

▲背後依然保留蘋果標誌

▲右下角的電源開關

▲藉由磁吸方式的電源連接孔

▲立架採用類似新款iPad Pro鍵盤保護蓋的轉軸設計

更多配色與配件組合

除了本身提供多款配色，此次隨機附上的Magic Keyboard、Magic Mouse與Magic Touchpad也都會以相應配色呈現，而操作表面則會比照新款iMac螢幕邊框飾板採白色設計，藉此維持一致視覺感受。當然，使用者也能額外挑選不同配色款式進行混搭，而Magic Keyboard部分則是區分三種版本，其中包含增加表情符號、Spotlight、聽寫、勿擾與快速上鎖按鍵，並且未提供獨立數字鍵的版本，以及將鎖定按鍵改為Touch ID功能的版本，另外也包含在Touch ID功能版本加上獨立數字鍵的設計。

至於Magic Mouse很可惜地仍維持將Lightning充電孔配置在滑鼠底部，因此在充電過成就無法使用，但此時即可透過Magic Touchpad操作電腦。在Magic Keyboard按鍵部分，則是恢復採用原本的剪刀腳設計，並非延續使用蝶式按鍵，因此敲打手感相對提昇許多。

▲搭配新款iMac的Magic Keyboard、Magic Touchpad與Magic Mouse

▲新款Magic Keyboard

▲此次使用版本包含Touch ID指紋識別功能

▲Magic Touchpad與Magic Mouse金屬材質部分也會配合新款iMac選用配色做搭配

▲隨附的USB-C to Lightning連接線，採用網布材質包覆，藉此增加耐用度與抗纏繞效果

▲高階機種的變壓器額外搭載RJ-45網路線孔設計

僅保留更適合居家與工作使用的24吋螢幕設計

新款iMac取消正面下方的蘋果標誌，僅保留機身背面的設計，同時機身更採用iPad Pro般的平面框體，相較過往提供21.5吋及27吋設計，新款iMac僅提供24吋單一規格，作為居家或工作場合使用都相當合適，不會太大也不會太小，恰到好處。

硬體規格部分，新台幣39900元款入門機種採用的M1處理器僅配置7核心設計GPU，同時背面連接埠僅提供兩組Thunderbolt，顏色僅提供藍、綠、紅、銀四種選擇，並且僅提供一般版本的Magic Keyboard，變壓器上則未額外搭載RJ-45網路線孔。

而價格在新台幣45900元以上機種，則是搭載8核心設計的GPU，除了兩組Thunderbolt，額外提供兩組以USB-C連接埠使用的USB 3.0連接埠，顏色則增加至7種，並且在變壓器上額外搭載RJ-45網路線孔。

▲新款iMac目前僅採用24吋螢幕規格，並且支援P3廣色域、原彩顯示等設計

▲預設搭載macOS Big Sur

▲以3D Mark進行量測效能表現

▲高階機種款式將額外提供兩組USB-C，讓使用者更方便操作

記憶體預設為8GB，可額外選擇16GB容量規格，而內建SSD預設儲存容量為256GB，可另外選擇512GB或1TB容量規格，鍵盤語言則可選擇注音中文、拼音中文、日文、美式英文、韓文等語言介面。軟體部分則可額外選擇預裝Final Cut Pro，或是Logic Pro。

相較過往iMac不同之處，還包含電源線採抗纏繞的網路材質披覆，以及以磁吸固定設計，另外隨附的USB-c to Lightning連接線也同樣以網路材質披覆，與過往以橡膠材質披覆線材不同。其他差異還包含視訊鏡頭升級為1080P規格，同時也提昇內建擴音元件設計，讓新款iMac可以對應更明亮聲音輸出與更寬廣音場表現。

跟同樣換上M1處理器的Mac mini有不同使用體驗

筆者自己同時也在家使用Mac mini，相比iMac設計必須額外準備連接使用螢幕，雖然可以依照個人需求選擇合適規格，卻有連接線材外露、不整齊問題。而若將採購螢幕、滑鼠、鍵盤等必要配件費用一併計算，其實整體花費幾乎接近入門款iMac。

因此若考量整線麻煩、在家擺放是否好看，或是偶而會改變電腦在家擺放使用位置的話，實際上選擇新款iMac或許是更好決定，畢竟新款iMac所搭載24吋、對應P3廣色域與原彩顯示技術的4.5K Retina顯示器，以坊間同等級顯示器價位至少也會在新台幣萬元左右，甚至能有多種配色選擇。

而扣除這些使用體驗，藉由M1處理器對應更低耗電，並且能在macOS作業系統上執行iOS平台App，讓使用者能在iPhone、iPad與Mac之間更無縫串連使用，基本上則與Mac mini大致相同，但整體使用感受還是會有明顯不同。

▲App之間如何達成更高協同作業、連動，成為搭載M1處理器的Mac機種主要應用特性之一

▲可直接使用iOS平台App

▲在macOS作業系統環境以滑鼠、觸控板等方式遊玩在iOS裝置上的遊戲《薔薇與樁》

▲支援在macOS作業系統使用iOS平台App的另一個好處，就是相對能擴展對應Mac機種使用的遊戲內容

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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