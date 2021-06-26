微軟將Designed for Xbox認證計畫 擴展至螢幕及連接線

日前宣布啟用「Go」子品牌，藉此針對行動辦公打造多款可提高生產力的週邊產品後，聯想在此次MWC 2021期間宣布推出更多隸屬「Go」子品牌的周邊產品，同樣包含滑鼠、耳機與充電配件。此外，聯想也公佈多款外接螢幕配件，藉此滿足後疫情時代的多螢幕工作使用需求。

2021-06-24 15:31