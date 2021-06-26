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微軟將Designed for Xbox認證計畫 擴展至螢幕及連接線

聯合新聞網 / 楊又肇

過去針對控制手把、耳機等周邊提出Designed for Xbox認證計畫後，微軟接下來也計畫將顯示配件如螢幕、HDMI連接線也納入此項計畫。

微軟表示，由於Xbox Series X|S可對應更高解析、高畫面更新率與HDR影像顯示輸出，因此這次針對螢幕與HDMI連接線也提出Designed for Xbox認證計畫。

而目前符合Designed for Xbox認證計畫的螢幕與連接線，分別包含飛利浦Momentum 559M1RYV 55吋顯示器、華碩Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ 43吋顯示器，以及宏碁Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV 28吋顯示器，以及包含Cable Matters Active HDMI Fiber Optic Cable連接線。

上述顯示器與連接線均符合Xbox Series X顯示輸出，並且對應HDMI 2.1連接規範，預計會在今年夏季陸續進入市場，並且讓使用者以更完整視覺效果體驗Xbox遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

螢幕 微軟 Xbox

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