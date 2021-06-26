Google Stadia串流遊戲服務 目前也能透過Android TV、Google TV使用
Google串流遊戲服務Stadia，終於確認登上Android TV平台，包含現有Chromecast with Google TV、NVIDIA Shield TV、海信特定電視機種、Walmart旗下onn品牌機上盒裝置、飛利浦特定電視機種，以及小米盒子系列都支援使用。
目前僅部分Android TV與Google TV機種支援使用Stadia，使用者僅需準備一組能與裝置連接的藍牙控制手把，並且透過裝置上的Google Play Store下載可用於Android TV或Google TV的Stadia App，接著登入個人帳號即可使用。
現階段僅先開放特定機種使用，包含如下：
● Chromecast with Google TV
● 海信U7G、U8G、U9G系列Android TV平台電視機種
● NVIDIA Shield TV
● NVIDIA Shield TV Pro
● Walmart旗下Onn品牌機上盒裝置
● 飛利浦8215、8505，以及OLED 935/805系列Android TV平台電視機種
● 小米盒子國際版、小米盒子3國際版
除了上述機種，預期Google日後還會繼續開放更多機種安裝使用，讓更多人使用Stadia服務，透過雲端串流方式遊玩多款遊戲內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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