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Google Stadia串流遊戲服務 目前也能透過Android TV、Google TV使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Google串流遊戲服務Stadia，終於確認登上Android TV平台，包含現有Chromecast with Google TV、NVIDIA Shield TV、海信特定電視機種、Walmart旗下onn品牌機上盒裝置、飛利浦特定電視機種，以及小米盒子系列都支援使用。

目前僅部分Android TV與Google TV機種支援使用Stadia，使用者僅需準備一組能與裝置連接的藍牙控制手把，並且透過裝置上的Google Play Store下載可用於Android TV或Google TV的Stadia App，接著登入個人帳號即可使用。

現階段僅先開放特定機種使用，包含如下：

● Chromecast with Google TV

● 海信U7G、U8G、U9G系列Android TV平台電視機種

● NVIDIA Shield TV

● NVIDIA Shield TV Pro

● Walmart旗下Onn品牌機上盒裝置

● 飛利浦8215、8505，以及OLED 935/805系列Android TV平台電視機種

● 小米盒子國際版、小米盒子3國際版

除了上述機種，預期Google日後還會繼續開放更多機種安裝使用，讓更多人使用Stadia服務，透過雲端串流方式遊玩多款遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

串流遊戲 Google

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