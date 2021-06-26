一加共同創辦人裴宇 揭曉以煙斗為概念打造的真無線耳機Nothing ear (1)

由一加 (OnePlus)共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，日前對外揭曉以「煙斗」為設計概念的第一款真無線耳機產品，除了日前確認將以Nothing ear (1)為稱，稍早更確認將與具有百年歷史，同時也是英國第二大規模百貨公司Selfridges合作銷售。

Selfridges創立於1909年，並且在倫敦牛津街成立第一間旗艦店，目前僅次於英國最大百貨業者Harrods發展規模。目前Selfridges除了在倫敦營業，包含曼徹斯特、伯明罕也都有營運點。

依照Nothing公告說法，旗下首款真無線耳機Nothing ear (1)將會進駐Selfridges銷售，並且成為首波銷售Nothing ear (1)的零售通路之一。除了透過Selfridges倫敦旗艦店銷售，Nothing ear (1)也會透過Selfridges線上通路銷售。

而Nothing計畫透過Selfridges這家具百年歷史的著名百貨公司詮釋Nothing ear (1)質感設計，同時也藉此說明Nothing ear (1)將以精品形式打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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