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Seagate揭曉新款FireCuda 530 SSD PCIe 4.0 x4 M.2規格打造、增加4TB容量

聯合新聞網 / 楊又肇

Seagate在稍早舉辦的SG21線上活動中，正式揭曉以PCIe 4.0 x4 M.2規格打造的新款FireCuda 530 SSD

從產品定位看，FireCuda 530自然是接續過去推出的FireCuda 520設計，並且區分500GB、1TB、2TB，甚至增加4TB容量版本，同時也讓資料依序存取速度最高提昇至7300MB/s。

規格設計部分，FireCuda 530 SSD採用PS5018-E18控制晶片，採用美光提供176層3D TLC NAND Flash，並且加入塊狀散熱鋁片，讓SSD能維持穩定存取運作。

不過，考量目前許多遊戲等級主機板也已經採用高效率散熱片設計，因此使用者也能選擇未包含散熱片設計的FireCuda 530 SSD，以利安裝使用。

但可能與讀寫效率相對提昇因素有關，因此FireCuda 530 SSD的每日全碟寫入次數 (DWPD)僅為0.7，相比先前推出的FireCuda 530 SSD對應每日全碟寫入次數為1的情況降低一些。

目前FireCuda 530 SSD提供5年有限保固，並且提供3年SSD數據救援服務，但尚未公布實際售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SSD

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