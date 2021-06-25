售價1095元！小米手環6國際版新增血氧、異常心跳偵測功能 7/1進駐台灣市場

今年3月底推出國際版的小米手環6，今日 (6/24)由小米台灣宣布引進台灣市場，將在7月1日開放銷售。

小米手環6國際版將以新台幣1095元價格銷售，隨盒標配石墨黑配色腕帶，另外能以新台幣95元分別購買象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等8款配色腕帶，預計在7月1日上午10點透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子與燦坤3C通路銷售。

同時在正式開賣前一天將免費提供700組小米手環6國際版，讓米粉能送給家中長輩配戴使用，藉此關心身體健康狀態。而在開賣當天，小米台灣也將與合作通路夥伴推出「小米手環6 樂齡健康送」活動，預計在7月1日上午9點30分於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物與燦坤3C線上購物提供小米手環6國際版限量買一送一優惠。

而在於7月1日當日於小米之家與小米專賣店前10位購買小米手環6的消費者，以及全國電子全台Digital City店與全國電子文心秀泰店前3位購買小米手環6的消費者，只要出示家中樂齡族 (60歲以上)證件，即可免費再獲得一組小米手環6。另外，蝦皮商城小米官方旗艦店則將舉辦小米手環6開賣慶，下單限量贈送小米手環6專屬腕帶，還有機會抽中小米最新發表手機。

小米手環6標榜採用視網膜等級的1.56吋動態跑道螢幕，採用異型切割的AMOLED面板設計，對應更清晰、顯示面積增加50%的設計。功能方面則可顯示時間、日期、天氣、心率、行走步數、活力指數、熱量消耗、殘餘電量等，同樣支援抬手顯示，至於操作方式則取消過往實體觸控按鍵，以操作手勢取代原本操作。

此次更新增加血氧飽和濃度量測，配合睡眠偵測即可確認使用者睡眠品質狀況，配合PPG生物感測元件將能更深入偵測睡眠狀態，最快可在20分鐘內量測睡眠資訊。而在心率量測功能部分加入異常心跳提醒，並且增加女性健康、壓力狀態評估、呼吸訓練等功能。

至於手環本身則對應6軸動態感應器、支援50ATM水下防護效果，此次更新增加戶外跑步、跑步機、健走、戶外騎行、橢圓機、划船機等運動模式，並且讓自動偵測運動模式數量增加19種，總計可識別30種運動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》