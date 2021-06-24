聯想更新多款筆電機種 包含效能更高的第四代ThinkPad X1 Extreme

聯想在此次MWC 2021期間宣布推出換上AMD處理器的ThinkPad L13與ThinkPad L13 Yoga，並且推出採用Intel第11代Core H系列處理器，同時最高採用NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡設計的第四代ThinkPad X1 Extreme。另外，聯想也宣布推出新款Chromebook IdeaPad 5i系列。

此次推出的ThinkPad L13與ThinkPad L13 Yoga，兩者差異主要在於螢幕能否以360度翻轉，機身區分黑色或銀色設計，頂蓋則採用鋁合金材質打造，並且搭載亮度達300 nits 的IPS LCD螢幕，解析度則採Full HD規格。

兩者均搭載AMD Ryzen 5000系列APU，並且配置最高16GB DDR4 3200MHz記憶體，以及最高1TB SSD儲存容量，僅ThinkPad L13 Yoga搭載觸控筆設計，同時可選擇搭載支援紅外線識別與實體遮蓋設計的視訊攝影機。

而此次更新的第四代ThinkPad X1 Extreme，則是延續過往設計，但是換上Intel第11代Core H系列處理器，同時最高採用NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡，上蓋則採用碳纖維質感的表面設計，筆電本身則搭載5G與Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E無線連網功能。

為了方便使用者工作使用，第四代ThinkPad X1 Extreme採16:10顯示比例窄邊框螢幕，並且搭載面積更大的觸控板，更將指紋識別功能與電源按鍵整合，內建兩組記憶卡插槽與儲存SSD插槽，更強調提昇內部風扇設計的散熱系統。

至於Chromebook方面，則分別推出IdeaPad 5i Chromebook 14吋，以及IdeaPad Flex 5i Chromebook 13吋兩款新機，兩者均採用Intel新款處理器、支援Wi-Fi 6，後者同樣支援螢幕可360度翻轉設計與手寫筆功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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