聯想擴大「Go」子品牌周邊產品 推出更多滑鼠、鍵盤、耳機及充電配件
日前宣布啟用「Go」子品牌，藉此針對行動辦公打造多款可提高生產力的週邊產品後，聯想在此次MWC 2021期間宣布推出更多隸屬「Go」子品牌的周邊產品，同樣包含滑鼠、耳機與充電配件。此外，聯想也公佈多款外接螢幕配件，藉此滿足後疫情時代的多螢幕工作使用需求。
延續先前已經推出的「Go」子品牌滑鼠、行動電源與耳機配件，聯想此次主要針對這三大類配件擴充陣容，讓使用者能有更多選擇。
在滑鼠配件部分不僅加入可以USB-C連接埠充電的無線滑鼠，更增加類似羅技MX Vertical般設計的垂直滑鼠。
此外，「Go」子品牌也正式加入鍵盤配件，第一個產品則是人體工學鍵盤與獨立數字鍵盤。
而在行動電源配件部分，則是增加容量降低為10000mAh，但是重量更輕盈的行動電源，以及透過USB-C供電、可折疊收納的Qi無線充電板，另外則是推出「Go」子品牌配件收納包。
至於耳機配件則是推出有線及無線版本的主動降噪耳機，並且計畫推出同樣支援主動降噪的入耳式真無線耳機，以及一款隨身無線喇叭。
在外接螢幕部分，聯想則是推出包含ThinkPad M15與L15兩款USB-C連接使用螢幕，並且推出ThinkVision T24m-20，以及聯想L27m-30及L32p-30三款外接螢幕，並且推出ThinkVision MC50與聯想LC50螢幕視訊鏡頭，方便使用者在家工作也能得心應手。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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