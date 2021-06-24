鴻海與Gogoro策略聯盟 加速電池交換系統與電動機車發展

鴻海宣布與Gogoro策略聯盟，雙方將合作加速擴展電池交換系統與智慧電動機車發展，同時將會在智慧電池交換系統、車輛工程與生產製造展開多項合作。

依照說明，鴻海與Gogoro將在技術與生產上成為策略夥伴，其中將使Gogoro透過鴻海技術資源，提升智慧電動機車生產能力與規模，並且提昇電池交換技術，進而推動Gogoro在全球拓展規模。

此次合作中，將使鴻海從四輪車輛製造延伸至二輪車輛，並且持續推動電池交換技術成長。目前鴻海已經在電動車輛透過MIH聯盟與超過1600家軟硬體夥伴深入合作，藉此成為國際主要車廠合作生產對象。

目前Gogoro已經在台灣建置超過2100座電池交換站，同時累積近40萬名車輛使用者，每天累積電池交換量超過27萬次，並且至今累積近2億次交換使用量。而藉由PBGN (Powered by Gogoro Network)設計方案，Gogoro更與宏佳騰、台灣山葉、台鈴等業者合作，藉此擴展更大電動車使用規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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