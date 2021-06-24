三星確定在MWC 2021期間說明全新手錶體驗 預期公佈更多新版Wear OS細節

日前已經在MWC 2021官網公告內容確定會在西班牙時間6月28日晚間7點15分至8點15分之間舉辦線上發表活動，三星在相關聲明進一步確認這場活動將與Galaxy生態相關，同時也提及全新手錶體驗，因此預期將會公佈與Google合作的Wear OS具體細節。

不過，三星是否會在這場活動同步揭曉先前有許多傳聞的Galaxy S21 FE版本，暫時還無法確認。但以目前描述來看，重點應該還是會聚焦在新版結合Tizen OS的Wear OS作業系統，以及相關使用體驗。

而在先前說明中，三星已經證實日後新款智慧手錶都會採用Wear OS作業系統，預期會應用在下一款智慧手錶裝置Galaxy Watch 4，以及鎖定運動健身的Galaxy Watch Active 4。

從近期傳聞來看，三星應該會在8月期間舉辦新品發表活動，屆時將會公佈新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3，以及Galaxy Z Flip 3，而新款智慧手錶預期也會在此時對外公佈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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