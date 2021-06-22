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蘋果舊機換新機價目表甜甜價來了 6款舊機身價漲

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果手機舊換新價目表中，漲幅最大以5.5吋的iPhone 8 Plus最多，一次調漲400元；在4月份時可折抵4600元，現在最高調至5000元。擷自蘋果官網
蘋果手機舊換新價目表中，漲幅最大以5.5吋的iPhone 8 Plus最多，一次調漲400元；在4月份時可折抵4600元，現在最高調至5000元。擷自蘋果官網

手上的iPhone系列手機身價悄悄漲！疫情嚴峻之際，蘋果官網近日舊換新的價目表出現異動，與4月份官網公布的折舊價格相比，包括第一代iPhone SE、iPhone 6 Plus、iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X與XR共6款舊機型在完好的情況下，能折抵的價格悄悄調高了，漲幅約在100元至400元之間。

其中漲幅最大的，以5.5吋的iPhone 8 Plus為最多，一次調漲400元；在4月份時可折抵4600元，現在最高調至5000元。包括兩款機型iPhone X及iPhone 7 Plus則是同時調升200元，其他三款機型包括iPhone XR、iPhone 6 Plus，及iPhone SE等一代則是小幅調升100元。有人認為，此時換機更能省下荷包的幾張百元鈔。

提醒欲用舊機換新機的民眾，蘋果仍會視機身完好狀況來進行估價，實際能折抵的價格，則需視現場的估價狀況而定。

擷自蘋果官網
擷自蘋果官網

iPhone iPhone 8

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