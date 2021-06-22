GoShare「防疫通勤安心Go」服務方案 讓使用者一次租滿一週騎乘使用權

由於受到近期疫情影響，使得GoShare共享騎乘服務營運大幅受到影響，因此GoShare營運團隊構思全新營運方式，將透過短暫讓使用者切換為企業帳號使用模式，在7天內可透過499元方案短期租賃使用單一台GoShare服務車輛，並且以100公里騎乘距離上限提供服務。

依照GoShare說明，此項服務主要是針對疫情期間仍須外出上班的使用族群設計，同時也能滿足在家工作時，偶爾需要外出採買的短期使用需求。

相比過往GoShare服務必須視所處範圍是否有可租賃車輛才能使用，GoShare團隊此次提出的「防疫通勤安心Go」服務方案，則是讓使用者能將使用身分暫時切換為企業帳號，並且透過支付499元租賃一整週的騎乘使用權，讓使用者可在租賃時間內維持使用相同車輛，或是更換其他車款使用服務。

使用期間不會計算使用時間，但會有100公里騎乘距離上限，每超過5公里則會以25元計費，因此就算騎乘距離超過100公里，依然可在7天租賃時間內繼續使用，只是使用費會依照騎乘距離超額情況持續壘加，對於臨時有車輛騎乘使用需求的情況，還是相當划算。

不過，「防疫通勤安心Go」服務方案並非常態性提供，而是針對近期疫情提出使用方案，因此提供時間僅從6月28日至8月29日為限，同時必須在每週一到四之間提出申請，並且會以實名制確認身分後提供使用，使用時也必須切換為企業帳號。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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