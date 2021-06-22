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微軟將跨裝置同步分享瀏覽分頁功能 帶到新版Microsoft Edge

聯合新聞網 / 楊又肇

今年4月已經出現在Canary版本進行測試的分頁共享功能，微軟終於將此項功能帶到Microsoft Edge v91.0.864.54穩定版本，讓使用者能更方便將網頁同步分享給其他已經透過微軟帳號登入的裝置使用。

類似的功能，Google在Chrome瀏覽器已經提供可讓使用者同步瀏覽其他裝置上曾經開啟分頁，而Mozilla的Firefox瀏覽器也能透過登入Pocket帳號在不同裝置上同步瀏覽分頁。

而Microsoft Edge此次增加功能，則是讓登入相同微軟帳號的裝置可以更方便瀏覽相同Microsoft Edge瀏覽器分頁內容。目前此項功能已經陸續開放部分Windows，以及Mac平台的Microsoft Edge使用。

不過，跟Chrome及Firefox的作法不同，微軟採取的是以手動方式將分頁連結推送至其他登入相同微軟帳號的裝置開啟，因此使用者必須透過點選網址，並且選擇要分享連結的裝置，之後即可在選擇裝置上開啟分頁連結。

相比Google及Mozilla的作法顯然有些不夠直覺，畢竟會有跨裝置瀏覽情況，通常會發生在先前已經透過特定裝置開啟網頁連結，在其他時候才想到要再次使用的情況。而微軟此次更新，其實也有其他可行作法能達到相同目的，例如將網頁連結透過電子郵件、社群服務等方式分享，讓使用者能透過其他裝置開啟連結，甚至如果是在蘋果裝置上還可以直接透過推播功能分享。

除了增加分頁同步分享功能，微軟近期也將黑暗模式帶到Android版Microsoft Edge，讓使用者能透過黑暗模式顯示介面降低電力損耗，同時也能讓眼睛視力獲得紓緩，另外則是針對Microsoft Edge的離線衝浪遊戲遊玩體驗做了調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Edge 瀏覽器

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