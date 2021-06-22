除了可上下升降 LG更計畫推出可左右橫向捲曲收納的電視？

LG目前已經推出可上下升降、捲曲收納的電視產品，接下來似乎則希望將軟性螢幕用在左右橫向捲曲收納設計形式？

依照LetsGoDigital網站取得消息，LG在今年6月4日於世界知識財產權組織 (WIPO)獲准專利顯示，將透過左右可捲曲收納的螢幕打造全新型態電視，讓電視在不使用時候可收納為更小型態，並且在使用時才會橫向展開。形式上，則有點類似日前對外展示的LG Rollable手機設計。

由於目前LG僅申請此項設計專利，暫時尚未有具體產品推出規劃，因此不確定LG是否僅先申請設計專利，或是內部已經有實際原型設計方案。

▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)

而在這樣的設計下，電視在不使用時將能以更小體積收納，甚至可運用收納後維持可用螢幕範圍顯示內容，例如顯示時間、氣候，或是居家待辦事項與提醒內容，甚至可能結合數位助理服務與使用者互動。

LG現階段採用軟性螢幕設計的電視，是在2018年以原型設計在CES展會活動上亮相，並且在2019年以正式產品推出的Signature OLED TV R，主要透過軟性OLED螢幕面板與收折支架，讓螢幕往上升的時候可藉由支架維持張開，並且隨著螢幕往下捲曲時折合收納，依照使用需求則區分完全升起的「The Vision」模式、僅以保留部分螢幕區塊顯示特定項目，其餘部分捲曲收納的「The Horizon」模式，以及完全將螢幕捲曲收納的「The Hidden」模式，藉此呈現電視不同情境情境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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