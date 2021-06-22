vivo第一款平板裝置 可能就是以「vivo Pad」為稱

日前已經有消息指稱vivo計畫推出旗下首款平板裝置，而在歐盟知識財產局所登記資料顯示，vivo計畫以「vivo Pad」稱呼旗下平板裝置，同時也預期會在國際市場銷售。

就先前消息，vivo平板裝置型號為「BW-B1」，並且搭載8040mAh電池容量 (額定容量則是7860mAh)，並且採用未開孔螢幕設計，背面則搭載雙攝影鏡頭相機。

不過，目前並未有更進一步硬體及軟體細節曝光，而vivo預期會在下半年時對外公布此款平板裝置。

在此之前，中國手機品牌業者僅華為、聯想仍積極布局平板裝置市場，而小米也在日前宣佈重啟平板裝置發展計畫，並且預計推出搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器，並且強化平板操作介面與Windows PC連動設計的平板裝置。

至於realme也準備推出旗下平板裝置 (以及筆電產品)，相關消息更指出HMD Global也計畫在以Nokia品牌打造平板裝置，顯示在後疫情時代促使許多人居家辦公、上課，因此催生了更多平板裝置使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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