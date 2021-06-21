蘋果響應國際瑜伽日 連3年推Apple Watch限定獎章
聯合國把每年6月21日定為國際瑜伽日，蘋果公司（Apple）已經連續3年為國際瑜伽日推出節日限定獎章，鼓勵Apple Watch智慧手錶使用者積極參與。
蘋果今天發布新聞稿說明，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響，全球人類仍在社交距離措施下生活，聯合國希望透過國際瑜伽日，以瑜伽聯繫大眾，應對孤立和抑鬱的壓力。
Apple Watch使用者今年只要在國際瑜伽日當天完成20分鐘或以上的瑜伽體能訓練，就可獲得2021年全新獎章，以及3款可在iPhone「訊息」App與FaceTime通話使用的全新動態貼紙。
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